Масляний тиждень – один з найвеселіших у році. Чому б і не пошукати цікаві привітання з Масницею для своїх близьких? Замість млинців, якщо ваші близькі далеко, або на додаток до них, відправте повідомлення у віршах або в прозі. Читайте докладніше.

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Привітання з Масляною і Прощеною неділею

короткі: для SMS, Твіттера

Масниця, воротися,

— До Великодня простягнися,

Від Великодня до Петра,

А від Петра та до тепла…

***

Ти на масницю їж,

Ти на масницю пий —

Щоб весело жилося,

Щоб хотілося і моглося.

***

Просити пробачення в неділю

Так в Україні заведено,

Прости мене, коли згрішила,

А я простила Вас давно.

***

Масляна пройшла

Всі негаразди і печалі прогнала.

У день прощення неділі

Я за все прошу вибачення.

***

Бажаю Вам за стіл сісти,

Блінов з ікорочкой поїсти,

Спалити бабу, зиму проводити,

Мене в прощений день простити.

***

Ви весь тиждень їжте млинці,

Вони корисні дуже і смачні.

А в неділю просите прощення,

Нехай буде від гріха душі очищення.

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Привітання з Масляною в прозі

Вітаю з Масляною. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом, щоб зима завершила своє святкування і пустила в серце квітучу і ніжну весну. Бажаю жити, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя.

***

Масляна – світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай в цей день всі печалі, всі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!

***

Вітаю з Масницею. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом, щоб зима завершила своє торжество і пустила в серце квітучу та ніжну весну. Бажаю жити, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя.

***

Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.

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Привітання з Масляною у віршах

Весь народ веселий, радий,

Бо сьогодні свято,

Дочекались Масляної

Хлопці та дівчата.

Буде в нас гірка горілка

І млинці з сметаной,

Щоб як пити — то не гірко,

Їсти — в роті тане!

***

Як на масляному тижні

З печі млинці летіли!

З пилу, з жару, з печі,

Всі рум’яні, гарячі!

Масниця, пригощай!

Всім млині подавай.

З пилу, з жару — розбирайте!

Похвалить не забувайте.

***

Це свято до нас йде

Ранньою весною,

Скільки радощів несе

Воно завжди з собою!

Крижані гори чекають,

І сніжок виблискує,

Санки з гірок вниз біжать,

Сміх не замовкає.

Аромат млинців

Святковий чудовий,

На млинці друзів кличемо,

Будемо їсти їх разом.

Гучно, весело пройде

Сирна Седмиця,

А за нею – Великий піст,

Час, щоб молитися.

***

Дні останні зима

Доживає не одна:

Ми її все проводжаємо,

Відпочити рочок бажаємо!

І тепер ми чекаємо весни —

Вже сліди її видно!

Нехай зігріє нас з тобою.

З Масницею! І з Весною!

***

Вас на Масляну чекаємо!

Зустрінемо масні млинцем,

Сиром, медом, калачем

Та з капустою пирогом.

Всіх нас пост Великий чекає,

Наїдайся взапас, народ!

Всю неделюшку гуляй,

Всі запаси під’їдати.

А прийде прощений день,

Нам поклоняємося не лінь,

Приходьте в неділю —

Будемо ми просити пробачення,

Щоб з душі гріхи всі зняти,

З чистим серцем пост зустрічати.

Скріпити дружбу поцілунком,

Хоч і так ми не воюємо:

Адже на Масляну потрібно

Зміцнювати любов’ю дружбу.

Приходьте в гості до нас,

Будемо раді ми гостям!

Бажаємо вам, щоб вистачило і веселощів, і сміху, і млинців! Надсилайте привітання з Масляною і Прощена неділя рідним і друзям, і Все буде добре!

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