Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Рецепт млинцевої запіканки від Ектора Хіменеса-Браво

24.02.2020

Ви з нетерпінням чекали свята Масляної, щоб спробувати якийсь новий рецепт млинців? Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво навчить готувати млинцеву солону запіканку, яка стане чудовою альтернативою звичним млинцям. Читайте рецепт млинцевої запіканки просто зараз!

Більше на тему: Рецепт млинців на Масляну з солоною або солодкою начинкою

iStock-492817271

Складові:

  • Борошно – 250 г
  • Вода – 300 мл
  • Масло вершкове – 2 ст. л.
  • Олія соняшникова – 2 ст. л.
  • Молоко – 300 мл
  • Яйця – 2 шт.
  • Сир твердий – 50 г
  • Шпинат – 300 г

Складові для начинки:

  • Олія соняшникова  50 г
  • Печериці – 500 г
  • Цибуля – 2 шт.
  • Часник – 1 шт.
  • Листя чебрецю – 100 г

Складові для соусу бешамель:

  • Молоко – 400 мл
  • Лавровий лист – 1 шт.
  • Перець за смаком – 10 г
  • Цибуля – 0,5 шт.
  • Масло – 50 г

Більше на тему: Рецепт картопляних млинців на Масляну з припіком із грибів

Приготування грибної начинки

  1. Нарізати дрібними кубиками гриби, цибулю й часник. У пательні розігріти олію та обсмажити в ній часник.
  2. Додати гриби, лавровий лист і цибулю. Коли гриби пустять сік, покласти подрібнений чебрець, сіль та чорний перець. Перемішати й зняти з вогню. Охолодити.

блинная начинка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготування соусу бешамель

  1. Борошно підсмажити на вершковому маслі до легкого кремового відтінку. У молоко додати половинку лаврового листа, чорний перець і цибулю.
  2. Змішати суміш з молоком. Готувати до загустіння.

бешамель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготування млинцевої запіканки:

  1. У гриби додати 3 ст. л. соусу бешамель і перемішати. Млинець змастити соусом, зверху викласти грибну начинку й розподілити її рівним шаром по всій поверхні млинця, трохи не доходячи до країв.
  2. Загорнути млинець рулетом. Нарізати отриманий рулет порційними шматочками шириною близько 3 см.
  3. У пательні розігріти оливкову олію та смажити в ній кілька секунд шпинат.
  4. Викласти шпинат на вогнетривку тарілку, зверху покласти шматочки млинцевого ролу. Поливати рол соусом бешамель і посипати тертим сиром.
  5. Покласти рол в розігріту до 220 °С духовку і залишити, поки сир не стане золотистим.

блинная запеканка

 

блинные роллы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить