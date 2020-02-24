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Рецепт млинцевої запіканки від Ектора Хіменеса-Браво
Ви з нетерпінням чекали свята Масляної, щоб спробувати якийсь новий рецепт млинців? Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво навчить готувати млинцеву солону запіканку, яка стане чудовою альтернативою звичним млинцям. Читайте рецепт млинцевої запіканки просто зараз!
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Складові:
- Борошно – 250 г
- Вода – 300 мл
- Масло вершкове – 2 ст. л.
- Олія соняшникова – 2 ст. л.
- Молоко – 300 мл
- Яйця – 2 шт.
- Сир твердий – 50 г
- Шпинат – 300 г
Складові для начинки:
- Олія соняшникова – 50 г
- Печериці – 500 г
- Цибуля – 2 шт.
- Часник – 1 шт.
- Листя чебрецю – 100 г
Складові для соусу бешамель:
- Молоко – 400 мл
- Лавровий лист – 1 шт.
- Перець за смаком – 10 г
- Цибуля – 0,5 шт.
- Масло – 50 г
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Приготування грибної начинки
- Нарізати дрібними кубиками гриби, цибулю й часник. У пательні розігріти олію та обсмажити в ній часник.
- Додати гриби, лавровий лист і цибулю. Коли гриби пустять сік, покласти подрібнений чебрець, сіль та чорний перець. Перемішати й зняти з вогню. Охолодити.
Приготування соусу бешамель
- Борошно підсмажити на вершковому маслі до легкого кремового відтінку. У молоко додати половинку лаврового листа, чорний перець і цибулю.
- Змішати суміш з молоком. Готувати до загустіння.
Приготування млинцевої запіканки:
- У гриби додати 3 ст. л. соусу бешамель і перемішати. Млинець змастити соусом, зверху викласти грибну начинку й розподілити її рівним шаром по всій поверхні млинця, трохи не доходячи до країв.
- Загорнути млинець рулетом. Нарізати отриманий рулет порційними шматочками шириною близько 3 см.
- У пательні розігріти оливкову олію та смажити в ній кілька секунд шпинат.
- Викласти шпинат на вогнетривку тарілку, зверху покласти шматочки млинцевого ролу. Поливати рол соусом бешамель і посипати тертим сиром.
- Покласти рол в розігріту до 220 °С духовку і залишити, поки сир не стане золотистим.
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