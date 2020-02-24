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Рецепт картопляних млинців на Масляну 2020 з припіком із грибів

24.02.2020

Настала Масляна 2020, а отже, настав час балувати рідних смачними домашніми млинцями! Незвичайний рецепт млинців на Масляну в студії «Все буде добре» розкриє чоловік кулінарного експерта Марини Шевченко. Вже цікаво? Тоді читайте рецепт картопляних млинців з грибами в нашому матеріалі!

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блины с грибами

Складові:

  • Картопля – 5 шт.;
  • Молоко – 400 мл;
  • Борошно – 250 г;
  • Часник – 3-4 зубчики;
  • Яйце – 3 шт.;
  • Цукор – 1 ст. л.;
  • Рослинна олія – 3 + 2 ст. л .;
  • Сіль, перець – за смаком;
  • Гриби – 300 г;
  • Цибуля – 1 шт.;
  • Петрушка і зелена цибуля – за смаком;
  • Сметана – 200 г (для подачі).

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Приготування:

  1. Картоплю почистити і відварити до готовності, подрібнити блендером до кашоподібного стану разом з водою. До картопляної суміші додати подрібнений часник, яйця, борошно, молоко, рослинну олію, сіль, перець.
  2. Ретельно перемішати, дати тісту 20 хвилин настоятися.
  3. Для припіку: обсмажити цибулю з грибами, смажити до готовності, додати сіль, перець, зелень.
  4. На змащеній маслом пательні розподілити приблизно 1 ст. л. припіку, залити ополоником тісто, розрівняти.
  5. Випікати на невеликому вогні під кришкою, другу сторону – без кришки.
  6. Аналогічно спекти інші млинці. Подавати зі сметаною.

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Video: Рецепт картопляних млинців на Масляну 2020 з припіком із грибів

Рецепт картопляних млинців на Масляну 2020 з припеком із грибів, читайте в матеріалі

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