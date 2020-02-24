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Рецепти млинців: на молоці, на кефірі, дріжджових, смугастих, шоколадних і сирних

24.02.2020

Хочете приготувати смачні та ажурні млинці, але не знаєте перевіреного рецепту? Редакція сайту «Все буде добре» пропонує ТОП-10 рецептів млинців  від класичних тонких на молоці до гастрономічних шедеврів на кшталт млинцевого тортика з червоною ікрою.

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Найпростішим і доступним рецептом є рецепт млинців на воді. Він вимагає мінімум інгредієнтів, але  готується легко й просто.

Отже, для приготування млинців на воді вам знадобляться:

  • 2 яйця
  • 0,5 л кип’яченої води
  • 2 ст. л. цукру
  • Дрібка солі
  • 1,5-2 склянки борошна
  • 1-2 ст. л. рослинної олії (за бажанням)

Покрокова інструкція:

  1. Змішуємо борошно, цукор, сіль і яйця. Все ретельно перемішуємо та поступово додаємо воду.
  2. Знову перемішуємо, щоб у тісті не було грудочок. Потім за бажанням можна додати рослинну олію. Консистенція тіста має бути такою ж, як у рідкої сметани.
  3. Смажимо на добре розігрітій пательні. Якщо в тісто не додавали олію, то після кожного млинця треба її змащувати.
  4. Вливаємо тісто в сковорідку та рівномірно розподіляємо його по дну. Коли одна сторона прожарится, акуратно перевертаємо млинець на інший бік.

Секрет: замість яєць можна використовувати перемелене насіння льону, настояне в воді 10 хв.

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Що ж, із найпростішим рецептом домашніх ласощів ви ознайомилися, тепер переходимо до наших ТОП-10 рецептів млинців!

1. Класичні тонкі млинці (на молоці)

блины на молоке

Інгредієнти (на 20 шт.):

  • молоко 3–3,5% жирності – 250 мл;
  • борошно – 2–2,5 склянки;
  • яйця – 3 шт.;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • вода кип’ячена – 250 мл;
  • рослинна олія – ​​50 мл.

Спосіб приготування

  1. Яйця розбиваємо в миску і збиваємо вінчиком до однорідності. Додаємо склянку молока і цукор. Солимо.
  2. Додаємо борошно і склянку теплої води. Потім додаємо олію.
  3. Все добре перемішуємо. Випікаємо на сковорідці з тонкими стінками і тонким дном.
  4. Рослинну олію слід нанести тонким шаром, змазуючи пензликом.
  5. Тісто наливаємо на сковороду від центру, а потім, змінюючи положення сковорідки, рівномірно розподіляйте по всій поверхні.

2. Заварні млинці на кефірі

блины на кефире

Млинці на кефірі виходять тонкі, ніжні і дуже смачні.

Інгредієнти:

  • нежирний кефір – 2 склянки;
  • 2 склянки борошна;
  • 2 яйця;
  • 2 столові ложки рослинної олії;
  • сіль;
  • цукор.

Спосіб приготування

  1. Кефір, яйця, борошно, сіль, цукор перемішати, трохи збити вінчиком.
  2. У склянку окропу додати 1/2 ч. л. соди. Швидко розмішати і вилити в тісто. Перемішати і залишити на 5 хвилин.
  3. Додати 2–3 столові ложки рослинної олії. Перемішати і можна смажити млинці.
  4. Обов’язково випікати на розпеченій сковороді, тоді дірочок буде значно більше. Подавати зі сметаною і чорносливом.

3. Сирні млинці з петрушкою

блины на масленицу

Інгредієнти:

  • борошно – 1 склянка;
  • молоко – 1.5 склянки;
  • сир твердий – 150 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • 1 пучок петрушки;
  • розпушувач – 1 ч. ложка;
  • цукор – 1 ч. ложка;
  • сіль – 1 ч. ложка;
  • олія – 1 ст. ложка;
  • масло вершкове – 50 г;
  • часник – 1 зубчик.

Спосіб приготування

  1. Сир натерти на дрібній тертці.
  2. Петрушку вимити, добре просушити, дрібно нарізати.
  3. Борошно просіяти.
  4. Часник видавити через прес.
  5. Яйця збити міксером з сіллю і цукром в піну.
  6. Молоко трохи підігріти, влити в яєчну масу і добре перемішати.
  7. Потім додати борошно і розпушувач, ще раз збити.
  8. Всипати сир, часник, подрібнену зелень і влити олію. І ще раз добре перемішати міксером.
  9. Смажити млинці на розігрітій і змащеній маслом (один раз!) сковороді.
  10. Готові млинці змастити трохи вершковим маслом (за бажанням).

Млинці виходять дуже смачними і ароматними. Смачного!

4. Дріжджові млинці

блинчики на дрожжах

Інгредієнти (на 20 шт.):

  • борошно – 3 склянки;
  • молоко – 750 мл;
  • яйця – 3 шт.;
  • дріжджі (пресовані) – 20 г;
  • вода – 250 мл;
  • цукор – 2 ст.л.;
  • сіль – 1 ч.л.;
  • соняшникова рафінована олія – ​​2 ст.л.

Спосіб приготування

  1. Розчиняємо у воді чайну ложку цукру і дріжджі. Додаємо склянку борошна, робимо опару і залишаємо її підходити – на 10–15 хвилин.
  2. Змішуємо яйця з цукром, вливаємо цю суміш в опару, додаємо сіль і олію. Потім по черзі додаємо невеликими порціями залишки борошна і молока.
  3. Добре замішуємо тісто до однорідності. Залишаємо тісто в теплому місці ще на 10–15 хвилин.
  4. Зачерпуємо ополоником масу знизу. Випікаємо на сковороді з товстим дном.
  5. Тісто, як і для тонких млинців, наливаємо на сковороду від центру, а потім, змінюючи положення сковорідки, рівномірно розподіляйте по всій поверхні.
  6. Рослинну олію слід наносити пензликом тонким шаром.

5. Шоколадні млинці з бананами і ківі

шоколадние блины

Інгредієнти:

  • ківі – 3 шт.;
  • банани – 2 шт.;
  • холодна вода – 3/4 склянки;
  • холодне молоко – 3/4 склянки;
  • борошно пшеничне просіяне – 1 склянка;
  • яйця – 3 шт.;
  • сіль – 1/4 ч. ложки;
  • масло вершкове розтоплене – 3 ст. ложки;
  • олія для змазування сковороди;
  • какао – 1 ст. ложка;
  • сметана – 150 г;
  • цукор – 50 г.

Спосіб приготування

  1. Змішуємо вінчиком яйця з сіллю, додаємо воду, молоко, борошно, какао і розтоплене масло. Знову добре перемішуємо, щоб не було грудочок.
  2. Випікаємо млинці з двох сторін. Млинці виходять темно-коричневого кольору.
  3. Ківі і банан очистити. Фрукти нарізати довгими брусочками.
  4. Сметану збиваємо з цукром, потім беремо один млинець і змащуємо сметаною з цукром.
  5. Кладемо у млинець ківі і банан, загортаємо. Нарізаємо на порційні шматочки.

6. Смугасті млинці від Лізи Глинської

блинчики на масляну

Інгредієнти для тіста:

  • молоко – 250 мл;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно – 1,5 ст. л.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • олія – 2 ст. л.;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • какао – 1 ст. л.

Інгредієнти для начинки:

  • кориця – 1/4 ч. л .;
  • банан – 2 шт.;
  • родзинки – 100 г;
  • волоські горіхи – 100 г;
  • вершкове масло – 30 г;
  • ром або коньяк – 1/3 ст .;
  • цукор – 2 ст. л.

Приготування тіста:

  1. Змішати молоко, цукор, яйця, сіль і додати борошно. Збити до отримання густої однорідної маси.
  2. Додати олію і ще раз збити.
  3. Частину готового тіста відлити в окрему тарілку, додати какао, рівномірно перемішати.
  4. Світле тісто налити на сковорідку, зверху чайною ложкою намалювати кола з тіста з какао.
  5. Підрум’янити нижню сторону і перевернути млинець.

Начинку слід приготувати так:

  • Цукор нагріти до утворення золотистої карамелі, додати нарізані кубиками банани, вершкове масло, родзинки, коньяк.
  • З’єднати з обсмаженими волоськими горіхами, додати корицю.
  • Готову начинку викласти на 1 чверть млинця і згорнути трубочкою або конвертиком.

7. Млинцевий торт

блинный торт

Інгредієнти:

  • слабосолена сьомга – 300 г;
  • вершковий сир – 300 г;
  • оливки – 1 банка.

Спосіб приготування

  1. Рибу нарізаємо на тонкі смужки – не більше 5 мм. Збираємо млинцевий торт за такою схемою: млинець, тонкий шар сиру, шматочок сьомги, млинець.
  2. Верхній шар залишаємо сухим.
  3. Перед нарізанням даємо торту трохи постояти в холодильнику. Проколюємо весь торт зубочистками або шпажками через кожні 3-4 см.
  4. Нарізаємо на невеликі квадратні канапе.

8. Млинці з паштетом

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Інгредієнти:

  • 3 яйця;
  • 350 мл молока;
  • 100 г борошна;
  • 1 ст. л. крохмалю;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 50 г вершкового масла.

Спосіб приготування

  1. Беремо просіяне борошно, крохмаль, сіль, цукор і перемішуємо,
  2. Додаємо яйця і трохи молока, збиваємо блендером до однорідної маси.
  3. У сотейнику розігріти півсклянки молока і додати туди масло, щоб воно розтопилося, після чого змішуємо з молоком, що залишилося.
  4. У яєчну масу наливаємо молоко з маслом, збиваючи блендером.
  5. Смажити на розігрітій сковорідці, на середньому вогні, з одного боку.

Для печінкового паштету знадобиться: одна велика морквина і одна цибулина, 300 г курячої печінки, 3 ст. л. сметани, 70 г вершкового масла, 1 ст. л. коньяку, сіль, перець, мускатний горіх. Моркву і цибулю нарізати соломкою і обсмажити на вершковому маслі 3 хвилини, додати нарізану скибочками печінку і обсмажувати на великому вогні ще 5 хвилин. Потім додати сметану, сіль, перець, дрібку мускатного горіха і коньяк. Перемішати і тушкувати під кришкою ще 20 хвилин на невеликому вогні. Коли печінка трохи охолоне, додаємо вершкове масло і збиваємо блендером у паштет. Намазуємо половину млинця паштетом і звертаємо трубочкою, ріжемо на порційні шматочки. Подавати зі сметаною.

9. Арабські млинці Катаеф з халвою від Рози Аль-Намрі

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Інгредієнти для тіста:

  • пшеничне борошно – 10 ст. л.;
  • кукурудзяне борошно – 2. ст. л.;
  • молоко – 400 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • цукор – 0,5 ч. л.;
  • ванільний цукор – 10 г.

Інгредієнти для начинки:

  • халва – 100 г;
  • горіхи – 50 г;
  • яблуко – 2 шт .;
  • вершкове масло – 3 ст. л .;
  • кориця – 2 ч. Л .;
  • цукор – 1 ст. л.

Приготування тіста:

  1. Борошно просіяти. До молока додати кукурудзяне борошно, цукор, ванільний цукор і розпушувач. Потроху вводити пшеничну муку, постійно розмішуючи масу. Стежити, щоб не було грудочок.
  2. Розігріти сковороду, нічим не змащуючи. Для кожного млинця використовувати дві столові ложки тіста.

Начинку приготувати так:

  1. Розігріти вершкове масло, додати нарізані кубиком яблука і залишити на 10 хвилин.
  2. Змішати цукор з корицею. Халву і горіхи подрібнити до однорідної маси.
  3. На середину млинчика з не просмаженого боку покласти яблука, посипати цукром з корицею і загорнути конвертиком. Відправити в духовку при 180 °C на п’ять хвилин. Другий млинець зігнути навпіл, міцно притиснути з одного краю. Додати у млинець начинку з халви.

Приготування млинців:

  1. Після смаження на середину млинця викласти начинку з яблук, загорнути конвертом.
  2. Другий млинець згорнути навпіл, міцно з’єднавши з одного боку. Покласти у млинець начинку з халви. Обидва види поставити в духовку, розігріту до 180 градусів.
  3. Пекти до того моменту, поки поверхня млинчиків густо покриється дірочками і перестане бути вологою близько 5 хвилин. Готові млинці викласти так, щоб вони не злиплися.

10. Млинці з кабачків

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Інгредієнти:

  • кабачки середнього розміру – 3 шт.;
  • яйце – 1шт.;
  • борошно – 3–4 ст. л.;
  • суміші італійських трав – 1/3 ч. л.;
  • сіль;
  • рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Очищаємо кабачки і натираємо їх на крупній тертці. Якщо кабачки зовсім молоді, можна натирати їх разом з насінням.
  2. До натертих кабачків додати пів чайної ложки солі і залишити на 20 хвилин, щоб вони пустили сік.
  3. Зцідити кабачковий сік, додати трави і просіяне борошно.
  4. Додати до кабачків яйце і добре перемішати. Тісто готове до смаження.

Для пікантного смаку можна подавати млинці зі сметанним соусом. Для цього змішайте сметану з видавленим часником, додайте дрібно нарізаний свіжий кріп і посоліть.

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