Мрієте зустріти любов, зміцнити здоров’я або привернути в будинок багатство? Масляна – найвдаліший час для цього. Екстрасенс Олена Курилова розповість, як зробити це за допомогою обрядів.

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З давніх часів в Україні любили ворожити на Масляну. У цей час можна як передбачати майбутнє, так і привертати до себе різні блага.

Правильно виконані магічні ритуали на Масляну діють в будь-якому випадку. Але якщо людина сама не докладає жодних зусиль, то отримані після обряду блага вона може дуже швидко розгубити. Потрібно самому робити щось для своєї мрії, а обряди і замовляння – це потужний допоміжний засіб, частина того, що ми називаємо удачею.

Ритуал на Масляну на кохання

Не тільки знайти любов, а й одружитися, а дівчині вийти заміж може допомогти дуже простий обряд. Потрібно в тиждень Масляної нагодувати сметаною кота. Якщо дівчина хоче заміж – потрібно нагодувати кота, а чоловікові навпаки – задобрити кішку. В ідеалі, звичайно, нагодувати кішку вашої коханої. Але якщо такої поки немає чи якщо у нього або неї немає кота – ви можете нагодувати сметаною будь-яку кішку, навіть бездомну. Тоді у ваше життя увійде людина, ласкава, як кіт, з якою можна створити міцні стосунки.

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Кіт – це символ домового, домовитості. Адже де б він не був, кіт завжди повертається додому. Кішка символізує господиню в будинку, тому, задобривши її, ми привертаємо справжню господиню або господаря, якщо це кіт, у свій будинок.

Ритуал на Масляну на гроші

Для того щоб залучити гроші, для початку потрібно позбутися того, що їх відштовхує. Якщо у вас вдома зберігаються порожні гаманці, порожні скарбнички або будь-які інші ємності, в яких раніше ви зберігали гроші – їх потрібно позбутися. Краще спалити якраз на святі, в тому самому вогнищі, де й опудало. Порожній гаманець привертає в будинок порожнечу. Якщо цей гаманець дорогий вам як пам’ять, покладіть в нього хоча б одну гривню, щоб він не був порожній.

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Також в той гаманець, який ви носите з собою щодня, покладіть найдрібнішу нерозмінну монету, яка є. Візьміть однокопійкову монету і червону нитку. Обмотайте спочатку хрестом, а потім повністю. Покладіть в гаманець і завжди носіть з собою.

Гроші не йдуть до того, хто їх не цінує. Якщо ви будете викидати монети, а купюри складати аби як, ви навряд чи колись по-справжньому розбагатієте.

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Ритуал на Масляну на здоров’я

Для обрядів, які допомагають привернути здоров’я, ми використовуємо воду. В цей час після Хрещення вода має особливу силу. Тому на Масляну ми йдемо до річки або іншої водойми, шукаємо ополонку і зачерпуємо воду.

Вдома цю воду потрібно закип’ятити, а коли вона охолоне – за допомогою ялинової гілки окропити нею всі хворі місця або себе повністю. При цьому потрібно примовляти: «Як вода в річки не повертається, так і хвороби зі мною прощаються». Цей обряд можна використовувати і для близьких, окропивши водою своїх дітей і рідних. Якщо час Масляної випав далеко від свята Хрещення (довше, ніж 2 тижні, що буває рідко), для цього обряду можна набрати останнього снігу, розтопити і окропити себе цією водою. При цьому потрібно примовляти: «Як вчорашній сніг не повертається, так і хвороби зі мною прощаються».

Запитання від Наді: Але чому ж у цих обрядах ми ніяк не задіємо млинці? Це ж символ Масляної!

Млинці – це традиційно поминальна їжа. Їх раніше завжди готували на поминки, і весь тиждень Масляної – це, по суті, веселі поминки зими, що минає. Адже раніше Новий рік святкували в день весняного рівнодення 22 березня. Тому використовувати млинці для обрядів на привертання чогось у своє життя –неприйнятно. А для обрядів позбавлення вони чудово підходять.

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Video: Ритуали на Масляну: на кохання, гроші та здоров’я Ритуали на Масляну для залучення багатства, любові і здоров'я - це магічні ритуали на Масляну, які навчила проводити екстрасенс Олена Курилова