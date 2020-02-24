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Бурякові млинці на ряжанці від Сніжани Єгорової
Не за горами любимый и детьми, и взрослыми традиционный праздник Масленица. На протяжении всей недели вы можете экспериментировать и лакомиться вкуснейшими блинами с любыми начинками! Этим занялась и Снежана Егорова. Она поделилась рецептом необычных красных блинов с мясной начинкой, которые давно привычные для наших соседей – белорусов.
Ингредиенты для блинов:
Мука пшеничная – 2 ст.
Сахар – 2 ст. л.
Ряженка – 50 мл
Соль – 1 ч. л.
Молоко – 1,5 ст.
Яйцо куриное – 1 шт.
Свекла очищенная – 200 г
Масло подсолнечное – 50 мл
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Для начинки:
Гречневая каша – 0,5 ст.
Утиные грудки – 450 г
Луковица – 1 шт.
Густые жирные сливки – 3 ст. л.
Лимонный сок – 1 ст. л.
Зелень (уроп, петрушка) – 1 пучок
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Приготовление блинов:
Свеклу отварить или испечь до готовности. Порезать кусочками. Добавить свеклу в молоко.
Измельчить с помощью блендера. Добавить яйцо и ряженку, соль, сахар, муку. Перемешать. Оставить блинную массу на 20 минут.
Выпекать на среднем огне с обеих сторон на сковороде, смазанной растительным маслом.
Приготовление начинки:
Гречневую кашу отварить. Снять кожу с утиных грудок. Мясо отварить и мелко порубить.
Утиную шкурку мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до образования сухих шкварок. На вытопившемся жире обжарить мелко нарубленную луковицу.
Смешать все ингредиенты, добавить жирные сливки, лимонный сок, соль и мелко рубленную зелень. Еще раз тщательно перемешать начинку и завернуть в блины.