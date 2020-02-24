Влаштуйте святковий банкет до свята Масляна 2020! Наприклад, на честь одного з днів – «ласунки». Традиційно саме в середу теща запрошувала зятя в гості, щоб показати свою прихильність до нього. Якщо у вашій родині планується такий захід, приготуйте кольорові млинці від Лізи Глинської. Рецепт кольорових млинців уже в матеріалі.

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Інгредієнти для тіста:

Молоко – 250 мл

мл Яйця – 2 шт.

Борошно – 1,5 ст.

Цукор – 2 ст. л.

Олія – 2 ст. л.

Сіль – 0,5 ч. л .

Какао – 1 ст. л .

Інгредієнти для начинки:

Кориця – 1/4 ч. л. Банан – 2 шт . Родзинки – 100 г Волоські горіхи – 100 г Вершкове масло – 30 г Ром або коньяк – 1/3 ст. Цукор – 2 ст. л.

Приготування тіста

Змішати молоко, цукор , яйця, сіль і додати борошно. Збити до отримання густої однорідної маси. Додати рослинну олію та ще раз збити . Частину готового тіста відлити в окрему тарілку , додати какао, рівномірно перемішати . Світле тісто налити на пательню , зверху чайною ложкою намалювати кола з тіста з какао. Підрум’янити нижню сторону й перевернути млинець .

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Начинку приготувати так:

Цукор нагріти до утворення золотистої карамелі, додати нарізані кубиками банани, вершкове масло , родзинки, коньяк. З’єднати з обсмаженими волоськими горіхами , додати корицю . Готову начинку викласти на чверть млинця та згорнути трубочкою або конвертиком.

Video: Кольорові млинці: рецепт від Лізи Глинської Ліза Глинська показала рецепт кольорових млинців, який стане в нагоді не тільки на Масляну 2020, а й у будь-який день. Як приготувати кольорові млинці, читайте в рецепті