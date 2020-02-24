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Кольорові млинці: рецепт від Лізи Глинської

24.02.2020

Влаштуйте святковий банкет до свята Масляна 2020! Наприклад, на честь одного з днів – «ласунки». Традиційно саме в середу теща запрошувала зятя в гості, щоб показати свою прихильність до нього. Якщо у вашій родині планується такий захід, приготуйте кольорові млинці від Лізи Глинської. Рецепт кольорових млинців уже в матеріалі.

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Інгредієнти для тіста:

  • Молоко  250 мл
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 1,5 ст.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Олія – 2 ст. л.
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Какао  1 ст. л.

Інгредієнти для начинки:

  1. Кориця – 1/4 ч. л.
  2. Банан – 2 шт.
  3. Родзинки – 100 г
  4. Волоські горіхи – 100 г
  5. Вершкове масло – 30 г
  6. Ром або коньяк – 1/3 ст.
  7. Цукор – 2 ст. л.

iStock-905568240Приготування тіста

  1. Змішати молоко, цукор, яйця, сіль і додати борошно. Збити до отримання густої однорідної маси.
  2. Додати рослинну олію та ще раз збити.
  3. Частину готового тіста відлити в окрему тарілку, додати какао, рівномірно перемішати.
  4. Світле тісто налити на пательню, зверху чайною ложкою намалювати кола з тіста з какао.
  5. Підрум’янити нижню сторону й перевернути млинець.

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Начинку приготувати так:

  1. Цукор нагріти до утворення золотистої карамелі, додати нарізані кубиками банани, вершкове масло, родзинки, коньяк.
  2. З’єднати з обсмаженими волоськими горіхами, додати корицю.
  3. Готову начинку викласти на чверть млинця та згорнути трубочкою або конвертиком.

Video: Кольорові млинці: рецепт від Лізи Глинської

Ліза Глинська показала рецепт кольорових млинців, який стане в нагоді не тільки на Масляну 2020, а й у будь-який день. Як приготувати кольорові млинці, читайте в рецепті

 

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