Як швидко прибрати в квартирі, не витрачаючи при цьому зайвих сил і часу? Відповідь на це запитання цікавить багатьох домогосподарок. Особливо прибирання в квартирі хвилює молодих мам, у яких катастрофічно бракує часу на багато справ. Читайте секрети, як швидко прибрати квартиру, в нашому матеріалі з порадами від експертів «Все буде добре».

Позитивний настрій

Як не крути, а саме емоційний настрій визначає швидкість виконання справ та їхню якість. Чим кращий, бадьоріший ваш настрій, тим енергійніше і швидше ви виконуватимете роботу. Зробіть правильну психологічну установку: «Зараз я приберуся, і в моєму домі буде чисто! Я роблю це для поліпшення свого життя!». Як тільки ви усвідомите важливість цієї роботи, то не будете вважати її непотрібною і занудною. До того ж, весела енергійна музика добре підніме настрій! Ще одна важлива порада: встановіть для себе обмеження в часі для прибирання. Це допоможе не відволікатися на інші справи та зробити все швидше.

Робимо кілька справ одразу

Для економії часу спробуйте робити декілька справ одночасно. Наприклад, замочіть на кухні в раковині посуд і залийте засіб для очищення в унітаз. Тим часом протріть пил у кімнатах. Коли повернетеся, посуд відмиється набагато швидше. Як і унітаз. Також можете відкрити у ванній кран із гарячою водою і залишити на декілька хвилин. Пар допоможе швидше очистити поверхні від бруду.

Ваші помічники в прибиранні:

Механічна швабра. З її допомогою можна швидко й без особливих зусиль вимити підлогу. До того ж, не потрібно виполіскувати ганчірку для підлоги, адже для багатьох це заняття не з приємних.

Серветки: для протирання пилу і для вологого прибирання. Перші допоможуть швидко зібрати пил навіть із полірованих поверхонь, а другі не залишають розводів.

Спрей-антистатик. Ця диво-річ допоможе сповільнити процес накопичування пилу на побутовій техніці. Подібні засоби є і для полірованих меблів.

Побутова хімія для миття скла, посуду, сантехніки та іншого. Швидко та якісно очищає поверхні без особливих зусиль із вашого боку.

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Фінальні етапи

Помічено, що найбільше часу йде на збирання розкиданих речей. Розсортуйте їх в кошики або великі пакети. При наступному прибиранні цей процес піде швидше.

Також потрібно обов’язково пропилососити килими та підлогу в домі. Пилосос допомагає зібрати невидимий пил і дрібне сміття. Якщо цього не зробити, чистота надовго не затримається.

Зверніть увагу на скляні та дзеркальні поверхні. Якщо на них накопичилося багато бруду і розводів, варто обов’язково прибрати для повного відчуття чистоти.

Встановлюємо режим

Що краще: прибирати частіше потроху чи все відразу? Однозначної відповіді на це запитання немає. Кожен вибирає за своїм настроєм і відчуттям особистого комфорту. Але якщо в домі маленька дитина, то щоденне прибирання дитячої кімнати стає обов’язковим правилом. Просіть про допомогу своїх рідних і привчайте дитину до порядку. Це набагато полегшить вашу роботу.

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Декілька слів наостанок

Уберегти меблі від шерсті домашніх тварин допоможуть чохли на меблі або декоровані серветки, а під мисочку підкладайте паперові серветки, щоб було простіше прибирати.

Не лінуйтеся заправляти ліжко! Купіть гарне покривало. Воно точно додасть охайності зовнішньому вигляду вашого житла.

Увечері завжди залишайте кухню чистою.

Не забувайте після душу протирати дверцята душової кабіни. Це допоможе уникнути матового нальоту.

Чистити килими рекомендується м’якою щіткою, змоченою в такому розчині: на 1 л води 2 ст. л. спирту. Після чищення килим потрібно витерти ганчіркою насухо.

Дзеркала добре очищаються ватним тампоном, змоченим в очищеному спирті, а потім їх варто протерти м’яким папером.

Легкого вам прибирання!

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