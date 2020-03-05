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Як швидко прибрати у квартирі перед святами
Як швидко прибрати в квартирі, не витрачаючи при цьому зайвих сил і часу? Відповідь на це запитання цікавить багатьох домогосподарок. Особливо прибирання в квартирі хвилює молодих мам, у яких катастрофічно бракує часу на багато справ. Читайте секрети, як швидко прибрати квартиру, в нашому матеріалі з порадами від експертів «Все буде добре».
Позитивний настрій
Як не крути, а саме емоційний настрій визначає швидкість виконання справ та їхню якість. Чим кращий, бадьоріший ваш настрій, тим енергійніше і швидше ви виконуватимете роботу. Зробіть правильну психологічну установку: «Зараз я приберуся, і в моєму домі буде чисто! Я роблю це для поліпшення свого життя!». Як тільки ви усвідомите важливість цієї роботи, то не будете вважати її непотрібною і занудною. До того ж, весела енергійна музика добре підніме настрій! Ще одна важлива порада: встановіть для себе обмеження в часі для прибирання. Це допоможе не відволікатися на інші справи та зробити все швидше.
Робимо кілька справ одразу
Для економії часу спробуйте робити декілька справ одночасно. Наприклад, замочіть на кухні в раковині посуд і залийте засіб для очищення в унітаз. Тим часом протріть пил у кімнатах. Коли повернетеся, посуд відмиється набагато швидше. Як і унітаз. Також можете відкрити у ванній кран із гарячою водою і залишити на декілька хвилин. Пар допоможе швидше очистити поверхні від бруду.
Ваші помічники в прибиранні:
- Механічна швабра. З її допомогою можна швидко й без особливих зусиль вимити підлогу. До того ж, не потрібно виполіскувати ганчірку для підлоги, адже для багатьох це заняття не з приємних.
- Серветки: для протирання пилу і для вологого прибирання. Перші допоможуть швидко зібрати пил навіть із полірованих поверхонь, а другі не залишають розводів.
- Спрей-антистатик. Ця диво-річ допоможе сповільнити процес накопичування пилу на побутовій техніці. Подібні засоби є і для полірованих меблів.
- Побутова хімія для миття скла, посуду, сантехніки та іншого. Швидко та якісно очищає поверхні без особливих зусиль із вашого боку.
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Фінальні етапи
Помічено, що найбільше часу йде на збирання розкиданих речей. Розсортуйте їх в кошики або великі пакети. При наступному прибиранні цей процес піде швидше.
Також потрібно обов’язково пропилососити килими та підлогу в домі. Пилосос допомагає зібрати невидимий пил і дрібне сміття. Якщо цього не зробити, чистота надовго не затримається.
Зверніть увагу на скляні та дзеркальні поверхні. Якщо на них накопичилося багато бруду і розводів, варто обов’язково прибрати для повного відчуття чистоти.
Встановлюємо режим
Що краще: прибирати частіше потроху чи все відразу? Однозначної відповіді на це запитання немає. Кожен вибирає за своїм настроєм і відчуттям особистого комфорту. Але якщо в домі маленька дитина, то щоденне прибирання дитячої кімнати стає обов’язковим правилом. Просіть про допомогу своїх рідних і привчайте дитину до порядку. Це набагато полегшить вашу роботу.
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Декілька слів наостанок
- Уберегти меблі від шерсті домашніх тварин допоможуть чохли на меблі або декоровані серветки, а під мисочку підкладайте паперові серветки, щоб було простіше прибирати.
- Не лінуйтеся заправляти ліжко! Купіть гарне покривало. Воно точно додасть охайності зовнішньому вигляду вашого житла.
- Увечері завжди залишайте кухню чистою.
- Не забувайте після душу протирати дверцята душової кабіни. Це допоможе уникнути матового нальоту.
- Чистити килими рекомендується м’якою щіткою, змоченою в такому розчині: на 1 л води 2 ст. л. спирту. Після чищення килим потрібно витерти ганчіркою насухо.
- Дзеркала добре очищаються ватним тампоном, змоченим в очищеному спирті, а потім їх варто протерти м’яким папером.
Легкого вам прибирання!
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