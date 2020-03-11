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Рецепт сирної запіканки

11.03.2020

Смачна та ніжна сирна запіканка може стати улюбленою стравою як для дорослих, так і для дітей. З солодким ягідним соусом або зі згущеним молоком, Ваш малюк буде наминати корисний сир з великим задоволенням. Рецепт сирної запіканки досить простий і не потребує багато часу і зусиль.

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Інгредієнти:

  • сир – 500 г,
  • сметана – 5 столових ложок,
  • манна крупа – 2 столових ложки,
  • яйця – 1-3 шт,
  • цукор – 3 столових ложки,
  • ванільний цукор – 1 чайна ложка,
  • родзинки або курага – 50 г,
  • вершкове масло – 1 столова ложка (для змащування форми),
  • маленька щіпка солі

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Приготування:

  1. Для початку промиваємо родзинки, заливаємо окропом і залишаємо на 20 хвилин.
  2. Змішуємо манну крупу і 3 столові ложки сметани. Залишаємо суміш набухати на півгодини.
  3. Беремо сир середньої або високої жирності – тоді запіканка не ​​буде сухою. Робимо з нього однорідну масу. Для цього можна використовувати блендер, м’ясорубку або просто протерти його через сито.
  4. У готовий сир додаємо суміш манної крупи і сметани, ванільний цукор, щіпку солі, цукор і знову добре збиваємо блендером або міксером.
  5. Зливаємо воду з родзинок і обсушуємо його. Додаємо його до майбутньої запіканки.
  6. Беремо форму для випікання, змащуємо її маслом, викладаємо сирну масу і розрівнюємо її. Зверху виливаємо сметану, яка залишилася (2 столових ложки) і відправляємо в розігріту до 180 ° C духовку на 40-45 хвилин.

Коли запіканка охолоне – вона готова до подачі. Порадуйте своїх близьких, дуже смачною сирною запіканкою, поливаючи її перед подачею варенням, медом, сметаною або улюбленим ягідним соусом.

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