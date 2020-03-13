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Як приготувати тонкі млинці: рецепт Марини Шевченко

13.03.2020

Ваші млинці рвуться, а тісто виходить товстим і з грудочками? Марина Шевченко знає, як вирішити проблему! Сьогодні кулінар поділиться секретами приготування тонких і акуратних млинців, які, безсумнівно, порадують і зовнішнім виглядом, і смаковими якостями. Дізнайтеся ідеальний рецепт млинців в нашому матеріалі.

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Складові:

  • Борошно — 4 ст. л.
  • Яйця — 2 шт.
  • Кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.
  • Олія — ​​1 ст. л.
  • Кефір — 400 г
  • Сіль — 1/3 ч. л.
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Дрібка соди

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Приготування:

  1. Жовток відокремити від білка, білок перекласти в піалу.
  2. До жовтка додати сіль, соду, цукор. Перемішати.
  3. Додати 100 гр кефіру.
  4. Борошно та кукурудзяний крохмаль просіяти до жовтків. Все збити.
  5. Додати залишок кефіру.
  6. Додати рослинну олію, перемішати тісто.
  7. Білок збити в пишну піну, додати до тіста, перемішати.
  8. Перш ніж почати смажити млинці, потрібно добре прогріти пательню.
  9. Залишити тісто настоюватися 10–15 хв.
  10. Обсмажити на одній стороні від 1,5 до 2 хвилин, перевернути лопаткою та запікати іншу сторону ще протягом хвилини.
  11. Викласти на тарілку.

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Декілька порад:

  1. Щоб млинці вийшли тонкими, ніжними й такими, що тануть у роті, додайте в тісто кефір замість молока.
  2. Щоб млинці не рвалися, половину порції борошна замініть на кукурудзяний крохмаль. Під час смаження крохмаль зв’яже тісто, завдяки чому млинці вийдуть еластичними та міцними.
  3. Білки збийте до піни й додайте до суміші в останню чергу. Білок скріплює тісто й робить млинці ажурними.

Video: Як приготувати тонкі млинці: рецепт Марини Шевченко

Як приготувати тонкі млинці, що не будуть рватися? Марина Шевченко поділилася рецептом, як приготувати тонкі млинці

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