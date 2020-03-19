Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Як позбутися вусиків над верхньою губою назавжди: маска від Ольги Метельської
Соромитеся власного відображення в дзеркалі через те, що у вас ростуть вусики? Це проблема тисяч жінок! І наш косметолог Ольга Метельська розповіла, як безболісно і швидко позбутися ненависних волосків! Приготуйте маску в домашніх умовах, і ви позбавите себе пушку над верхньою губою!
Більше на тему: Віск для епіляції в домашніх умовах: рецепт експерта
Інгредієнти:
Яєчний білок – 1 шт.
Перекис водню (обов’язково 35%!) – 1 ч. л.
ВАЖЛИВО: Такий перекис можна замовити через інтернет або ж просто замінити його двома таблетками гідропериту.
Сік лимона – 1 ч. л.
Борошно – 1 ч. л.
Більше на тему: Шугарінг вдома
Приготування і застосування маски від вусиків над верхньою губою:
- Збийте яєчний білок за допомогою вінчика до стану піни.
- Візьміть 4 чайні ложки піни яєчного білка.
- Додайте перекис водню або таблетки (гідроперит: розвести 2 таблетки 1 ст. л. води).
- Ретельно перемішайте білок і перекис.
- Потім додайте сік лимона і борошно.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
Більше на тему: Протипоказання і наслідки лазерної епіляції
ВАЖЛИВО: Попередньо зробіть пробу маски на руці, щоб переконатися у відсутності алергічних реакцій.
Нанесіть маску на очищену шкіру, уникаючи області губ. Залиште маску на 3–10 хвилин, залежно від ваших відчуттів. Потім зніміть серветкою піну маски і вмивайтеся прохолодною водою.
Щоб остаточно попрощатися з проблемою, робіть процедуру двічі на тиждень протягом 3–4 тижнів.