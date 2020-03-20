Чи можна відновити нігті в домашніх умовах? Будьте впевнені, що так! Дізнайтеся в нашому матеріалі рецепт маски для відновлення нігтів після нарощування та тривалого використання гель-лаку. З нею ваші нігті знов набудуть здоров’я та краси!

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Складові:

Желатин – 0,5 ст. л.

Кислі ягоди (журавлина/кизил/червона смородина) – 2 ст. л.

Жирні вершки – 2 ст. л.

Вівсяне борошно – 1 ст. л.

Вітамін Е – 1 капсула

Харчова плівка

Рукавички з тканини

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Желатин багатий на білок і амінокислоти, що зміцнюють нігтьову пластину та роблять її еластичнішою. Ягідні кислоти відбілюють нігті та живлять мікроелементами. Жирні вершки насичують знежирені та зневоднені нігті, роблять їх гладкими. Вівсянка, завдяки своїм волокнам, допомагає вирівняти нігтьову пластину. Вітамін Е живить кутикулу та прискорює ріст нігтя.

Приготування:

Розвести желатин теплою водою. Ягоди розім’яти в кашку, додати вершки та вівсяне борошно. Додати желатин, усе ретельно перемішати. Нанести суміш на нігті. Кожен ніготь обгорнути харчовою плівкою та одягти рукавички з тканини. Тримати 20 хв. Змити теплою водою, потім нанести вітамін Е. Залишити до повного вбирання.

Процедуру робити через день перед сном протягом двох тижнів.

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Video: Як відновити нігті в домашніх умовах Читайте рецепт маски, яка допоможе відновити нігті після нарощування та тривалого використання гель-лаку, в нашому матеріалі