У сезон застуди ми як ніколи потребуємо вітамінів. Одним з найбільш «потужних» засобів у боротьбі з вірусом є часник. Однак багато людей відмовляють собі в його вживанні через неприємний запах. Але тепер ця проблема вирішена! Наш кулінарний експерт Сергій Калінін розповів як приготувати вітамінний суп з часнику, після якого можна йти навіть на побачення!

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Складові:

Часник – 10 зубчиків

Рослинна олія – ​​1 ст. л.

Вершкове масло – 1 ст. л.

Картопля (відварений заздалегідь) – 400 г

Корінь імбиру – 2 см свіжого або ½ ч. л. сухого

Лук – 2 шт.

Бульйон (курячий або овочевий) – 1 л

Вершки – 100 мл

Лимон – 1 шт.

Чебрець – 1 ч. л.

Червоний перець, сіль – за смаком

Зелень – для подачі

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Приготування:

Часник запікати в духовці за температури 180° С протягом 45 хвилин. Цибулю та спеції обсмажити на вершковому маслі. Додати печений часник, тримати на вогні ще кілька хвилин. Влити бульйон, накрити кришкою й довести до кипіння. Додати заздалегідь відварену картоплю. Перебити суп в блендері до стану пюре. Потім посолити, додати вершки. Знову довести суп до кипіння. Зняти з вогню. Коли суп трохи охолоне – додати лимонний сік.

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Смачного!

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Video: Протизастудний часниковий суп без неприємного запаху Наш кулінарний експерт Сергій Калінін розповів, як приготувати вітамінний суп з часнику, після якого можна йти навіть на побачення!