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Протизастудний часниковий суп без неприємного запаху

21.03.2020

У сезон застуди ми як ніколи потребуємо вітамінів. Одним з найбільш «потужних» засобів у боротьбі з вірусом є часник. Однак багато людей відмовляють собі в його вживанні через неприємний запах. Але тепер ця проблема вирішена! Наш кулінарний експерт Сергій Калінін розповів як приготувати вітамінний суп з часнику, після якого можна йти навіть на побачення!

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Складові:

  • Часник – 10 зубчиків
  • Рослинна олія – ​​1 ст. л.
  • Вершкове масло – 1 ст. л.
  • Картопля (відварений заздалегідь) – 400 г
  • Корінь імбиру – 2 см свіжого або ½ ч. л. сухого
  • Лук – 2 шт.
  • Бульйон (курячий або овочевий) – 1 л
  • Вершки – 100 мл
  • Лимон – 1 шт.
  • Чебрець – 1 ч. л.
  • Червоний перець, сіль – за смаком
  • Зелень – для подачі

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Приготування:

  1. Часник запікати в духовці за температури 180° С протягом 45 хвилин.
  2. Цибулю та спеції обсмажити на вершковому маслі.
  3. Додати печений часник, тримати на вогні ще кілька хвилин.
  4. Влити бульйон, накрити кришкою й довести до кипіння.
  5. Додати заздалегідь відварену картоплю. Перебити суп в блендері до стану пюре.
  6. Потім посолити, додати вершки. Знову довести суп до кипіння.
  7. Зняти з вогню. Коли суп трохи охолоне – додати лимонний сік.

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Смачного!

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Video: Протизастудний часниковий суп без неприємного запаху

Наш кулінарний експерт Сергій Калінін розповів, як приготувати вітамінний суп з часнику, після якого можна йти навіть на побачення!

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