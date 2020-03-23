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Гарячий кавовий скраб від целюліту: як зробити у домашніх умовах

23.03.2020

Хочете позбутися ненависного целюліту? Тетяна Литвинова знає рецепт гарячого кавового скрабу, завдяки якому ви забудете про апельсинову кірку вже за 10 днів! Після цієї салонної процедури у домашніх умовах ваш об`єм зменшиться на цілих 3 сантиметри!

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Інгредієнти:

  • Кава – 100 г
  • Кориця мелена – 25 г
  • Настоянка пекучого перцю – 25 мл
  • Оливкова олія – ​​2 ст. л.

Приготування:

У кавомолці подрібнити 100 грамів кави. Змішати каву з 25 грамами меленої кориці. Далі додати настоянку перцю. Влити у скраб 2 столові ложки оливкової олії. Потім все ретельно перемішати. Приготованого гарячого кавового скрабу від целюліту буде достатньо на 3-5 разів. Зберігати його можна протягом 10 днів.

Застосування:

Нанести скраб під час купання на проблемні ділянки тіла і масажувати поверхню шкіри протягом 10 хвилин. Ретельно змити скраб теплою водою з гелем для душу, уникаючи попадання в очі. Потім обтерти шкіру кубиками льоду або облитися холодною водою.

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Вплив гарячого кавового скрабу від целюліту:

Кава вирівнює поверхню шкіри, а кориця виводить зайву вологу з тканин. Але обов’язково необхідно зробити алергопробу. Нанесіть засіб на тильний бік руки на 5 хвилин  потім змийте теплою водою. Якщо немає подразнення і висипань, користуватися можна. Але якщо у вас є алергія, то корицю можна замінити на порошок імбиру. Наступний компонент – перець – поліпшує мікроциркуляцію крові. А оливкова олія омолоджує шкіру і робить її пружною.

Video: Гарячий кавовий скраб від целюліту: як зробити у домашніх умовах

Як зробити гарячий кавовий скраб від целюліту в домашніх умовах? Читайте покроковий рецепт про те, як зробити кавовий скраб від целюліту

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