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Як зробити модну стрижку самотужки лише за 5 хвилин

23.03.2020

Мрієте про нову модну стрижку? Проте в умовах карантину тимчасово можна забути про перукарню. Ми допоможемо вам оновити свій образ, не виходячи з дому. Багато хто не знає, як себе підстригти, але це дуже просто. У матеріалі розповідаємо про те, як підстригтися самотужки та зробити популярний каскад, як у акторки Дженніфер Еністон.

Стрижка, як у акторки Дженніфер Еністон, уже давно стала класикою. Каскад кілька років поспіль не виходить з моди. Такий спосіб підстригання додає об’єму та корегує риси обличчя.

Аби зробити таку зачіску в домашніх умовах, потрібно дотримуватися таких рекомендацій:

  1. Розділити волосся на чотири частини та зв’язати їх в чотири тугі хвости на маківці.
  2. Беремо ножиці та з кожного хвоста зістригаємо волосся, орієнтуючись на найкоротшу довжину.
  3. Беремо філіровочні ножиці та обробляємо ними кінчики волосся.
  4. Після цього розпускаємо хвостики. Вуаля — каскад готовий!

 

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Аби зберігати волосся в гарному стані, користуйтеся бальзамом при кожному митті голови та двічі на тиждень використовуйте маску для вашого типу волосся. Корисно також наносити щодня на нього спрей, який вбереже від негативного впливу ультрафіолету.

Video: Як зробити модну стрижку самотужки лише за 5 хвилин

Багато хто не знає, як себе підстригти, але це дуже просто. У матеріалі розповідаємо про те, як підстригтися самій і зробити популярний каскад

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