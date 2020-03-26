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Як скинути 7 кг за 2 тижні. Техніка провідного фітнес-тренера

26.03.2020

Вам терміново потрібно позбутися кількох зайвих кілограмів? Фітнес-тренер міжнародного рівня Тетяна Волкошовець пропонує виконувати 5 вправ, завдяки яким вона сама схудла за два тижні на 7 кг і стала зіркою одного з найпопулярніших фітнес-клубів столиці.

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«Під час стажування в Німеччині, де я підробляла гувернанткою і вдосконалювала знання іноземної мови, я рознеслася вшир. Німецька, італійська, турецька кухні, прилавки з випічкою… Коли я повернулася додому, то важила понад 70 кг. А для мене – балерини, танцюристки, спортсменки – це було неприпустимо. Тоді єдиним способом стати фінансово незалежною і виїхати за кордон був кастинг в шоу-балет. До нього у мене було лише два тижні. Завдяки вправам, які я розробила для себе, мені вдалося схуднути, пройти кастинг і потрапити в один із найкращих шоу-балетів. Це був мій щасливий квиток», – поділилася Тетяна Волкошовець.

11Випад назад і підйом на баланс паралельно підлозі

Початкове положення: стоячи, ноги на ширині таза. На вдоху крокуємо правою ногою назад у глибокий випад, на видиху піднімаємося на ліву ногу, витягуємося руками вперед і тримаємо тулуб в одній лінії з руками, утримуючи баланс, паралельно підлозі. Робимо випад 15 разів на праву ногу і повторюємо все на ліву. Головне – старатися! Через тиждень у вас вже буде розтяжка. Ця вправа підтягне м’язи сідниць, преса і навіть рук.

22Випад в сторону і згинання ноги в стрибку

Вихідна позиція: стоячи, ноги на ширині таза. На видиху відводимо таз назад, правою ногою робимо випад в сторону, одночасно торкаємося рукою опорної ноги. На видиху праву ногу згинаємо в коліні та додаємо по можливості стрибок. Робимо по 15 разів на кожну ногу. Ця вправа допоможе позбутися зайвих сантиметрів на сідницях, боках, з внутрішньої сторони стегон.

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333Випад до плечей в планці

Стаємо в положення «планки», утримуємо в напрузі м’язи кора і на видиху широко крокуємо до правого плеча так, щоб ступня опинилася поруч з долонею, на вдиху повертаємося в початкове положення. Міняємо ногу. Робимо по 5 разів на кожну ногу.

444Скручування лежачи з прямими руками і згинанням-розгинанням колін

Початкове положення: лежачи, підняти ноги і зігнути в колінах, гомілка паралельна підлозі. Потягнутися руками назад і на видиху відірвати плечі та лопатки від підлоги, руки підняти паралельно підлозі. На вдоху знову опуститися вниз і витягнутися руками назад. І на видиху знову піднімаємо плечі і лопатки з підлоги, руки піднімаємо паралельно підлозі й одночасно випрямляємо ноги. Робити 15 разів. Так ми позбавляємося не тільки зайвих сантиметрів на ногах, а й опрацьовуємо м’язи нижнього преса.

555Бічні скручування в положенні лежачи з підйомом двох ніг

Початкове положення: лежачи на боці, нижньою ногою, п’ятою, ми чіпляємося за верхню ногу, обидві ноги на 30 градусів висуваємо вперед. На видиху піднімаємо обидві ноги в діагональ наверх, втягуємо живіт і тягнемося рукою до п’ят. На вдиху опускаємося у вихідне положення. Робити по 15 разів на кожну сторону. Ця вправа допоможе зменшити і підтягнути живіт! А ще – прибере “вушка” з боків і зробить талію стрункішою.

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