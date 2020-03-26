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Як зробити кокосову олію в домашніх умовах

26.03.2020

Приготувати кокосову олію в домашніх умовах можливо – запевняє косметолог Ольга Метельська, – і вона вийде удвічі дешевшою за магазинну. Для цього знадобляться два невеликі кокоси та трохи кип’яченої води.

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Користь кокосової олії

Основа кокосової олії – полінасичені жирні кислоти, життєво необхідні людині. Отримати їх можна тільки ззовні.

В олії кокоса містяться:

  • лауринова кислота – прискорює загоєння тріщин, порізів і зникнення зморшок, робить шкіру пружною і здоровою;
  • олеїнова кислота – утримує вологу в шкірі, відновлює функції епідермісу, перешкоджає відкладенню жирів;
  • пальмітинова кислота – відповідає за оновлення клітин шкіри;
  • каприлова кислота – насичує шкіру киснем, продовжує молодість клітин;
  • стеаринова кислота – відновлення захисних властивостей шкіри;
  • вітаміни С, А, E, K – «захисники» шкіри.

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Як правильно вибирати кокоси

Для отримання олії потрібні свіжі кокоси, не старі! Плід потрібен цілісний, без тріщин і пошкоджень. Очі кокоса мають бути щільними, м’якими. Колір очей – не набагато темніший за колір кокоса, оптимально того ж кольору, що і сама кістянка.

Інтенсивно потрясіть кокос, послухайте, як хлюпає всередині сік. Якщо хлюпає дзвінко – це ще одна ознака того, що кокос свіжий.

Понюхайте кокос, у нього не повинно бути запаху прянощів, прілості чи аромату мила.

Ви маєте відчувати вагу кокоса, плід не повинен бути легким.

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Як зробити кокосову олію в домашніх умовах

1. Злийте кокосовий сік, проткнувши очі. З двох кокосів вийде близько 150 грамів кокосової олії, частіше – більше.

2. Розколіть кокос. Очистіть м’якоть кокоса від шкірки за допомогою ножа.

3. Натріть м’якоть на дрібній терці.

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4. Додайте кокосове молоко, нагріте на водяній бані до 40 °C.

5. Перебийте суміш тертого кокоса і молочка блендером до консистенції жирної сметани. Якщо буде потрібно, додайте до 100 мл теплої кип’яченої води – теж 40 °C. Залиште настоюватися 5 годин за кімнатної температури.

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6. Відіжміть з отриманої маси олію за допомогою марлі або полотна для вишивання.

Секрет: Отриману кокосову стружку змішайте з кількома ложками оливкової олії та парою крапель ефірної олії апельсина – вийде скраб для тіла.

7. Рідину поставте у холодильник на ніч, щоб відбулося відшарування олії.

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8. Бамбуковою паличкою для суші зробіть у застиглому шарі олії дві дірочки і злийте рідину з-під неї.

9. Косметичний продукт готовий до вживання! Зберігайте домашню кокосову олію в холодильнику не більше 23 тижнів.

Як бачите, рецепт кокосової олії в домашніх умовах нескладний, технологія не вимагає особливих пристосувань. Використовуйте цінний продукт для своєї краси, і все буде добре!

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Video: Як зробити кокосову олію в домашніх умовах

Як зробити кокосову олію в домашніх умовах? Читайте покроковий рецепт

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