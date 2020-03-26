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Сирна паска за рецептом Тетяни Литвинової

26.03.2020

Щороку ви готуєте за тим самим рецептом паски і не знаєте, чим здивувати рідних цього року? Вам підкаже кулінар Тетяна Литвинова! Наш експерт поділилася рецептом ідеального сирної паски – ніжної, повітряної і дуже корисної!

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Інгредієнти для домашнього сиру:

  • Свіже молоко – 3 л
  • Кисле молоко – 3 л

Приготування:

  1. Свіже молоко вилити в каструлю і довести до кипіння.
  2. Як тільки молоко починає кипіти, по одній ложці додавати кисле молоко.
  3. Як тільки сир починає відділятися від молока– зняти з вогню.
  4. Не перемішуючи, вилити масу на марлю.
  5. Залишити стікати на 30-40 хвилин.

Якщо ви не хочете витрачати час на приготування домашнього сиру, дивіться наш сюжет про те, як вибрати добрий кисломолочний сир на ринку.

Паска «Королівський сирник»

Інгредієнти:

  • Сир – 900 г
  • Яйця – 6 шт.
  • Цукор – 200 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Родзинки – 100 г
  • Апельсинова цедра – 100 г
  • Ванілін – 5 г
  • Крохмаль – 100 г
  • Цукрова пудра – 250 г

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Приготування сирної паски:

  1. Сир перетерти через сито, сухофрукти обваляти в крохмалі.
  2. Збити жовтки, з’єднати з сиром, додати ванілін, цедру і сухофрукти.
  3. Окремо збити білки з цукром.
  4. Поетапно (рухом знизу-вгору) з’єднати білки з сирною масою.
  5. Випікати 40 хвилин за температури 160° С.
  6. Білки збити з цукровою пудрою.
  7. Готову паску прикрасити глазур’ю і ягодами.

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Смачного!

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