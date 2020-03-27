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Оберіг на здоров’я з пасхального яйця: робимо власноруч

27.03.2020

Мольфарка Магдалена Мочіовські розповіла, як зробити оберіг на здоров’я власноруч. Великдень 2020 – як раз чудовий час для створення подібних амулетів. Ми будемо прикрашати триколірну крашанку сіллю, яка має сильні магічні властивості.

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Для того, щоб прикрасити яйця, нам потрібно:

  • порожні яйця – 2 шт.;
  • фарба для яєць жовтого, червоного і зеленого кольору;
  • кольорова сіль (червона, зелена і жовта);
  • клей

Видуйте яйце за допомогою шприця: зробіть в ньому голкою два проколи. Діаметр дірочки має бути трохи більший за діаметр голки. В одну дірочку встроміть шприць без голки і запустіть в яйце повітря. З іншої дірочки виллється вміст яйця. Після чого промийте шкаралупу під проточною водою і добре обсушіть  рушником.

Спочатку нам потрібно пофарбувати яйце в жовтий колір. Повністю занурюємо його в жовту фарбу з додаванням столового оцту, завдяки якому фарба краще «візьметься». На 200 мл рідини буде досить 1 ч. л. оцту. Тримаємо яйце у фарбі приблизно 1 хвилину, виймаємо та витираємо серветкою.

Перевірте, чи не потрапила усередину нашого майбутнього оберіга рідина – їй там не місце. Якщо це сталося, воду можна видути за допомогою звичайної трубочки: притискаємо один кінець до дірочки, а з іншого кінця дуємо.

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Жовтий колір, який ми беремо за основу, несе сильну позитивну енергетику – вона додаватиме вам сил протягом року. Взагалі з кольором крашанок пов’язано багато прикмет і повір’їв. Наприклад, у перший день Великодня дівчині потрібно було покласти червоне яйце у воду і на світанку вмитися цією водою. Вважається, що якщо дівчина це зробила, вона збереже свою красу і молодість. А ще, щоб зберегти красу і здоров’я, у перший день Великодня треба вмитися водою, в якій лежали золоті та срібні речі, їх, до речі, можна кинути в воду, в якій лежить червоне яйце, тоді ефект буде ще сильнішим, і ви весь рік будете здоровими і гарними.

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Тепер фарбуємо нижню частину яйця в зелений колір. Занурюємо наш оберіг на третину в зелену фарбу з оцтом. Маленький секрет: щоб було зручніше, налийте у ємність фарби до рівня 1/3 частини яйця. Через 1 хвилину виймаємо і протираємо яйце серветкою та видуваємо трубочкую залишки води. Так само фарбуємо  яйце в червоний колір.

Як пояснила мольфарка, яйце обов’язково треба фарбувати у 3 кольори. Цифра «3» символізує здоров’я і зарядить ваш оберіг доброю енергетикою.

Далі нам знадобиться різнокольорова сіль – тих же кольорів, у які ми фарбували шкаралупу. Візьміть суху харчову фарбу або фарбу для яєць, додайте 1 ст. л. води, добре розмішайте і вилийте в сіль. Паличкою або олівцем активно перемішайте сіль, щоб вона рівномірно пофарбувалася. Викладіть сіль на аркуш паперу і залиште в сухому місці, поки вона повністю не висохне.

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Для прикрашання яєць сіллю нам потрібно взяти звичайний канцелярський клей, який можна купити в будь-якому магазині. Але якщо у вас немає можливості або часу, можна зварити клейстер, який також добре приклеїть сіль: закип’ятіть склянку води, додайте 3 ст. л. муки. Варіть до загуснення 5 хвилин.  Пропустіть отриманий клей через сито, щоб позбутися грудочок.

Тепер за допомогою пензлика наносимо клей тонким шаром на яйце, чекаємо пару секунд, щоб він трохи підсох, і занурюємо кожну частину яйця в сіль відповідного кольору. Починаємо з жовтої солі. А щоб було зручніше, просуньте скрізь дірочки в яєчку тонку дерев’яну шпажку або спицю для в’язання і покатайте яйце в солі, тримаючи за кінці шпажки. Дайте яєчку добре висохнути, після чого опустіть його в зелену та червону сіль відповідними боками. Залиште на декілька хвилин, щоб добре висохло.

Такий оберіг обов’язково треба освятити у пасхальному кошику. Надалі тримайте яйце у місце, яке вважається сакральним у вашому домі, у так званому «сімейному куточку».

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Video: Оберіг на здоров’я з пасхального яйця: робимо власноруч

Зробіть на Великдень 2020 оберіг на здоров'я своїми руками з пасхального яйця. Дивіться майстер-клас

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