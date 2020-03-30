Як вимити келихи без розводів? Людмила Шупенюк і Ольга Сумська знають, як вирішити цю проблему! У нашому матеріалі ви знайдете поради від експертів, як вимити скляні келихи.



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Проблема № 1. Розводи на келихах

Рецепт від Людмили Шупенюк

Готуємо лагідний засіб із поташем: 1 л води, 3 ст. л. бікарбонату амонію (двовуглекислого амонію – NH4CO3), 1 ч. л. поташу. Занурюємо посуд на 15 хвилин. Споліскуємо у холодній підсоленій воді та протираємо.

Рецепт від Ольги Сумської

Товчемо 6 таблеток активованого вугілля на 1 л води. Закладаємо келихи у воду з вугіллям на 15 хвилин. Споліскуємо у підсоленій воді та протираємо посуд.

Проблема № 2. Наліт на келихах

Рецепт від Людмили Шупенюк

Промиваємо келихи в розчині з 50 г хлорного вапна на 2 літри води. Споліскуємо келихи у підсоленій воді.

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Рецепт від Ольги Сумської

200 г зубного порошку розчинити у 2 л холодної води і помити цим розчином келихи. Споліскуємо у підсоленій воді.

Проблема № 3. Зелений наліт у вазі

Рецепт від Людмили Шупенюк.

Для видалення зелені з вази рекомендовано на 15 хвилин покласти мідну монету або маленький моточок мідного дроту. Додати перекис водню.

Рецепт від Ольги Сумської

2 ст. л. манної крупи, 3 ст. л. гірчичного порошку, 8 ст. л. кип’яченої води.

Перемішуємо компоненти і натираємо засобом вазу зовні та зсередини. Тримаємо 3 хвилини скраб, споліскуємо у теплому розчині марганцівки.

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Video: Як вимити келихи до блиску Як вимити скляні келихи без розводів? Дієвими способами поділилися експерти Все Буде Добре. Читайте, як вимити келихи без розводів