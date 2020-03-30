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Як вимити келихи до блиску

30.03.2020

Як вимити келихи без розводів? Людмила Шупенюк і Ольга Сумська знають, як вирішити цю проблему! У нашому матеріалі ви знайдете поради від експертів, як вимити скляні келихи.

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Проблема № 1. Розводи на келихах

Рецепт від Людмили Шупенюк

  1. Готуємо лагідний засіб із поташем: 1 л води, 3 ст. л. бікарбонату амонію (двовуглекислого амонію – NH4CO3), 1 ч. л. поташу.
  2. Занурюємо посуд на 15 хвилин.
  3. Споліскуємо у холодній підсоленій воді та протираємо.

Рецепт від Ольги Сумської

  1. Товчемо 6 таблеток активованого вугілля на 1 л води.
  2. Закладаємо келихи у воду з вугіллям на 15 хвилин.
  3. Споліскуємо у підсоленій воді та протираємо посуд.

Проблема № 2. Наліт на келихах

Рецепт від Людмили Шупенюк

  1. Промиваємо келихи в розчині з 50 г хлорного вапна на 2 літри води.
  2. Споліскуємо келихи у підсоленій воді.

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Рецепт від Ольги Сумської

  1. 200 г зубного порошку розчинити у 2 л холодної води і помити цим розчином келихи.
  2. Споліскуємо у підсоленій воді.

Проблема № 3. Зелений наліт у вазі

Рецепт від Людмили Шупенюк.

  1. Для видалення зелені з вази рекомендовано на 15 хвилин покласти мідну монету або маленький моточок мідного дроту.
  2. Додати перекис водню.

Рецепт від Ольги Сумської

2 ст. л. манної крупи, 3 ст. л. гірчичного порошку, 8 ст. л. кип’яченої води.

  1. Перемішуємо компоненти і натираємо засобом вазу зовні та зсередини.
  2. Тримаємо 3 хвилини скраб, споліскуємо у теплому розчині марганцівки.

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Video: Як вимити келихи до блиску

Як вимити скляні келихи без розводів? Дієвими способами поділилися експерти Все Буде Добре. Читайте, як вимити келихи без розводів

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