Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Волосся, як у зірки Голлівуду! Секрет Кейт Вінслет

30.03.2020

Ламінування волосся зробить його здоровим і блискучим, як у рекламі. Зіркова майстерперукар Олена Мельник розкрила ексклюзивний секрет процедури для відновлення волосся. Завдяки ламінуванню волосся з оліями голлівудська красуня та володарка «Оскара» Кейт Вінслет повернула своєму волоссю здоров’я та силу!

Більше на тему: Маска для пошкодженого волосся: рецепт Рози Аль-Намрі

iStock-537892010

Інгредієнти:

  • Кокосова олія – 50 мл
  • Олія іланг-ілангу – 2 краплі
  • Олія лаванди – 1 крапля
  • Желатин – 1 ст. л.
  • Вода – 3 ст. л.

Більше на тему: Ламінування волосся в домашніх умовах: покрокова інструкція

Приготування:

  1. Залити желатин водою.
  2. Дати настоятися 1520 хвилин.
  3. На паровій бані розтопити кокосову олію.
  4. Розтоплену кокосову олію змішати з іншими оліями.
  5. Додати їх до желатинової суміші, все перемішати.
  6. Надягнути поліетиленові рукавички та нанести суміш руками по всій довжині волосся.
  7. Потім голову закутати поліетиленовою плівкою і рушником.
  8. Тримати 40 хвилин і змити теплою водою.

Більше на тему: Рецепт маски для росту волосся від Марії Яремчук

Жодних обмежень щодо кількості та частоти проведення процедури немає, тому що не відбувається перенасичення: волосся вбирає в себе рівно стільки, скільки йому необхідно. Однак зберігається ефект від олійного ламінування близько 3 тижнів, тому перукарі радять робити процедуру раз на місяць.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Video: Волосся, як у зірки Голлівуду! Секрет Кейт Вінслет

Ламінування волосся в домашніх умовах - рецепт простого і економного способу зробити волосся блискучим і здоровими. Як зробити ламінування волосся в домашніх умовах?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»
Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»
Даша Трегубова святкує день народження
Даша Трегубова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить