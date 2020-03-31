Розтяжки – неприємна, а то й страшна проблема для жінок. Та й що говорити: і в чоловіків, всупереч популярній думці, вони теж бувають. Розтяжки, вони ж стриї – це підшкірні надриви. Наша шкіра складається з трьох шарів: верхнього – епідермісу, середнього – дерми і глибинного – підшкірної жирової клітковини. Розриви відбуваються в серединному шарі. І пов’язані вони з різкою зміною об’єму тіла, будь то зростання, різке схуднення або, навпаки, стрімкий набір ваги, а також вагітність. Зрозуміло, жоден з цих процесів не обходиться без участі гормонів, тому виникнення стрий традиційно пов’язують з гормональним дисбалансом.

Перше, що ми повинні знати: застарілі розтяжки неможливо повністю прибрати навіть хірургічними методами. Тому, якщо ви точно знаєте, що їм не місце на вашому тілі – потрібно зайнятися проблемою відразу, а ще краще – проводити профілактику. Втім, невеликі світлі неглибокі розтяжки – це чисто косметична проблема, а не хвороба (як і целюліт, якого більшість жінок маніакально намагаються позбутися!), тому засмучуватися через них не варто, якщо вони не приносять вам болісних відчуттів.

Перш ніж витрачати багато грошей на салонні процедури, спробуйте народні засоби від розтяжок, тільки переконайтеся, що у вас немає алергії на жоден з компонентів рецепта.

Рецепт 1

Засіб для видалення розтяжок – скраб з простих інгредієнтів. Змішайте стакан харчової солі, стакан цукру і півсклянки олії, а ідеалі пальмової. Використовуйте під час душу, акуратно масажуючи проблемні місця. Але не варто користуватися скрабом, якщо у вас глибокі і болючі стриї.

Рецепт 2

Спробуйте компрес з ромашки: відваріть жменю суцвіть у склянці молока. Просякніть щільну тканину відваром, прикладіть до проблемного місця, замотайте харчовою плівкою і махровим рушником. Тримайте 15 хвилин. Нанесіть крем. Так ви тонізуєте шкіру і вбережете її від провисання.

Зазвичай домашні засоби від розтяжок містять олії. Нагадуємо: ефірні олії можуть бути досить сильними алергенами. Тому, перш ніж наносити їх суміші на досить великі ділянки тіла, зробіть пробу на лікті.

Рецепт 3

Приготуйте суміш олій в такій пропорції: візьміть 4 краплі трояндової олії, 2 краплі неролі, по одній краплі олії петітгрейна і олії ліметт. Просякніть сумішшю марлю і накладіть компрес на кілька годин. Застосовуйте метод не частіше раза на тиждень! Повний курс – 3 місяці!

Є ще добрий засіб від розтяжок – порада нашого експерта.

Рецепт 4

Візьміть масло ши і кокосове масло в рівних пропорціях (50-100г). Розтопіть на водяній бані. Додайте туди кілька ложок оливкової олії, Зніміть з вогню і додайте краплі вітамінів A і E. Додайте по кілька крапель олії мандарина, неролі і лаванди. Збийте до твердої маси. Мастіть отриманим бальзамом проблемні місця двічі на день.

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