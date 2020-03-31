Хочете захистити сім’ю від марнотратства? Відсьогодні ви зможете привернути дохід у вашу сім’ю і захистити заощадження. Секретами грошової магії поділиться суддя «Битви екстрасенсів» Олена Курилова.

Для того щоб захистити сім’ю і себе від непотрібних витрат і спрямувати фінансові потоки у ваш дім, необхідно провести ритуал із хусткою з натуральної тканини. Сильнішою енергетикою володіє той головний убір, в якому ви ходили до церкви. Розкладіть його на столі та візьміть олівець або шматочок мила, або маркер, або фломастер. У чотирьох кутках хустки слід нанести символічні малюнки чотирьох вітрів: зимового спадного, весняного зростаючого, літнього прибуваючого, осіннього зберігаючого. Вони позначаються, відповідно, як меч, жезл, кубок і монета. Ці вітри допоможуть збалансувати позитивну енергію у вашому домі. В центрі намалюйте діагональні лінії, які мають з’єднувати символи. Далі візьміть чотири монетки з жовтого металу, які символізують золото. По колу в тій же послідовності, як малювали символи вітрів, зав’яжіть у куточки хустки монети. При цьому промовляйте магічний заговір над кожним вузлом: «Вузли в’яжу, захист кріплю, добро зміцнюю, зло відганяю».

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Готовий амулет покладіть під подушку, і нехай він буде там протягом 40 ночей. Щоразу перед тим як піддатися паніці та купити щось, прийдіть додому, переспіть ніч на подушці, під якою амулет. Для ще більшого ефекту перед сном можете потримати його в руці. У цей час добре обдумайте свої плани на покупку. Вранці ви зрозумієте, чи варто її купувати, чи ні. Найкраще робити цей амулет навесні, коли зійдуть сніги і триватиме посів. У цей період добре привертати енергію росту, тому що все в природі росте, розцвітає, ростимуть і доходи, розквітатиме бізнес.

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Video: Як захистити сім’ю від марнотратства: поради екстрасенса Олени Курилової Відсьогодні ви зможете привернути дохід у вашу сім'ю та захистити заощадження. Секретами грошової магії поділиться екстрасенс Олена Курилова.

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