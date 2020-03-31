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Як позбутися прищів у домашніх умовах? ТОП-3 ефективних засоби

31.03.2020

Прищик на обличчі – це маленька трагедія, особливо якщо він з’явився напередодні важливої ​​події, на кшталт побачення, випускного вечора або співбесіди на роботу мрії. Однак більше ніяких нервів, сліз та відмов фотографуватися. Як позбутися від прищів, використовуючи 3 ефективних засоби, розповіла косметолог Ольга Метельська.

Перший засіб підходить для нормальної, комбінованої та жирної шкіри, – каже Ольга Метельська. – Ефективність цього засобу може підтвердити моя дочка. У 13 років вона мучилася від прищів. Звичайно, в боротьбі з підлітковими прищами одними «зовнішніми» засобами не обійтися. Але ця саморобна мазь дуже виручала…

Не можна давити прищі - стане тільки гірше!

Не можна давити прищі – стане тільки гірше!

Засіб від прищів при нормальній, комбінованій та жирній шкірі

Інгредієнти:

  • жовта глина – половина чайної ложки
  • ефірна олія чайного дерева – 1 крапля
  • хлоргексидин – 1 крапля

Всі компоненти потрібно ретельно змішати. Жовта глина вбирає в себе надлишок виділень потових залоз і шкірного сала, діє як ніжний пілінг, усуваючи шкірні забруднення. Тому часто її використовують у дерматології у вигляді паст і мазей, вона застосовується при лікуванні вугрової висипки. Жовту глину додають в маски і мазі, які знімають запалення шкіри, бо вона посилює бактерицидну дію інших речовин. У нашому випадку – чайного дерева і хлоргексидину.

Масло чайного дерева

Олія чайного дерева

Ефірна олія чайного дерева – потужний протизапальний і антисептичний засіб. Вона дезінфікує шкіру, підсушує запалення, знімає набряклість та усуває дрібні прищі. Вона також підсилює протизапальну дію хлоргексидину (антисептика з гарним бактерицидним ефектом).

Засіб від прищів при нормальній та сухій шкірі

Інгредієнти:

  • цинкова мазь – видавити з тюбика приблизно 1 см
  • ефірна олія чайного дерева – 2 краплі

Ретельно змішайте обидва інгредієнти і обробіть прищі на обличчі.

Засіб від прищів для чутливої ​​шкіри

Інгредієнти:

  • сода – 1 ч. л.
  • сік алое – 1/2 ч. л.

Змішайте інгредієнти і обробіть запалення на обличчі.

Алое має потужний загоювальну, протизапальну, антибактеріальну та лікувальну дію. З його допомогою можна не тільки остаточно позбутися прищів, але й запобігти появі шрамів, рубців та плям. Сода також діє як бактерицидний і протизапальний засіб.

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Важливо! Особливість всіх трьох засобів полягає в тому, що вони наносяться точково – на саме запалення.

Беремо чисту ватяну паличку і наносимо засіб на чисту шкіру обличчя. Це дуже важливо! Пальцем не мажемо ні в якому разі – якщо разом з маззю ви занесете на запалення нові мікроби або часточки бруду, його «роздує» з ще більшою силою.

Наносити засоби краще на ніч. Але можна і вдень (якщо вас не бентежить плямочка від мазі на обличчі) – нанесли і займайтеся своїми справами. На ніч можна повторити, попередньо очистивши шкіру.

Порада: Якщо вас «обсипало», постарайтеся не витиратися рушником – можете пошкодити прищик і рознести запалення по всьому обличчю. Краще використовуйте паперові серветки.

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