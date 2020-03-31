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Догляд за волоссям у домашніх умовах: добірка порад

31.03.2020

«Все буде добре» представляє відеодобірку домашніх засобів для догляду за волоссям. Наші експерти зібрали найкращі рецепти й цінні рекомендації по відновленню, прискоренню росту, ламінуванню та поліруванню волосся народними засобами. Читайте, яким має бути догляд за волоссям в домашніх умовах в нашому матеріалі!

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Маска для росту і відновлення волосся від Ольги Метельський

У салонах існує безліч процедур і масок для росту і відновлення волосся. У домашніх умовах ви можете приготувати одну з найефективніших масок, яка вирішить ці проблеми. Косметолог Ольга Метельська удосконалила маску з нікотиновою кислотою, яка відновлює і стимулює ріст волосся. Вона поділилася своїм рецептом і випробувала засіб на Ользі Волковій.

Компоненти для приготування маски:

  • екстракт алое – 1 ампула
  • нікотинова кислота – 1 ампула
  • настоянка прополісу – 80 крапель

Про приготування, використання і результат – дізнаєтеся у відеоматеріалі:

Video: Догляд за волоссям у домашніх умовах: добірка порад

Догляд за волоссям в домашніх умовах це не тільки миття голови. Читайте поради по догляду за волоссям в домашніх умовах від Все буде добре

Маска проти посічених кінчиків і електризування

З проблемою посічених кінчиків і електризації волосся під шапкою знайома кожна дівчина. Салони пропонують безліч дорогих процедур і засобів. Як врятувати волосся, зберегти довжину і не витратити цілий статок? Ольга Торнер розповіла як в домашніх умовах приготувати маску проти посічених кінчиків і електризації.

Компоненти для приготування маски: 

  • кокосове масло – 2 ст. л.
  • мед – 0.5 ст. л.
  • кефір – 3 ст. л.
  • ефірне масло розмарину – 1/4 ст. л.

Про приготування, використання і результат – дізнаєтеся у відеоматеріалі:

Video: Догляд за волоссям у домашніх умовах: добірка порад

Догляд за волоссям в домашніх умовах це не тільки миття голови. Читайте поради по догляду за волоссям в домашніх умовах від Все буде добре

Більше на тему: Гірчична маска для росту волосся: рецепт Ольги Метельський

Догляд за волоссям для майбутніх мам від Анни Галіциної

Коли жінка чекає на  малюка, її гормональний фон змінюється. Це може викликати незнайомі до цього проблеми з волоссям.  Воно може сильніше бруднитися, пересихати і навіть почати випадати! Як врятувати волосся і не нашкодити дитині? Рецептом маски поділилася майбутня мама Анна Галіцина.

Компоненти для приготування відвару від випадання:

  • листя берези – 2 ст. л.
  • мати-і-мачуха – 2 ст. л.
  • корінь лепехи – 2 ст. л.
  • вода – 1 склянка
  • сік алое – 1 ст. л.

Компоненти для приготування відвару від жирності:

  • листя алое – 7 шт.
  • горілка – 100 мл

Компоненти для приготування масла від сухості: 

  • реп’яхова олія – 2 ст. л.
  • масло жожоба – 5 крапель

Про приготування, використання і результат – дізнаєтеся у відеоматеріалі:

Video: Догляд за волоссям у домашніх умовах: добірка порад

Догляд за волоссям в домашніх умовах це не тільки миття голови. Читайте поради по догляду за волоссям в домашніх умовах від Все буде добре

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Ламінування волосся у домашніх умовах

Виявляється, салонну процедуру ламінування волосся можна проводити у домашніх умовах! Олена Мельник розповіла і показала, що потрібно робити. Повторюйте процедуру один раз на місяць, і ваше волосся завжди буде виглядати бездоганно.

Компоненти для приготування маски:

  • желатин – 1 ст. л.
  • кип’ячена вода – 3 ст. л.
  • кокосове масло – 50 мл
  • масло іланг-ілангу – 2 краплі
  • масло лаванди –- 1 крапля

Про приготування, використання і результат – дізнаєтеся у відеоматеріалі:

Video: Догляд за волоссям у домашніх умовах: добірка порад

Догляд за волоссям в домашніх умовах це не тільки миття голови. Читайте поради по догляду за волоссям в домашніх умовах від Все буде добре

Сподіваємося, ви знайдете засіб, який вам стане у нагоді. Якому домашньому догляду  за волоссям ви надаєте перевагу? Залишайте коментарі та відгуки на наших сторінках в соціальних мережах!

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