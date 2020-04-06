Думаєте, їсти все й при цьому худнути неможливо? А ось і ні! Дієтолог Оксана Герасимчук розкриє секрети системи інтуїтивного харчування. Завдяки їй ви можете їсти все, що захочеться, але при цьому не гладшати, а навпаки, скидати вагу! Як їсти все й худнути, дізнайтеся в нашому матеріалі!

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Інтуїтивне харчування – це система харчування, за якою людина може їсти все, що заманеться, у будь-який час доби. Засновником цієї методики вважається доктор Стівен Хоукс, який роками боровся із зайвою вагою, знущаючись над своїм організмом різними дієтами та голодуванням.

Інтуїтивне харчування знімає табу на будь-які продукти. Адже зазвичай, коли людина сідає на дієту, то складає список заборонених продуктів. У нього потрапляють чипси, сухарики, тістечка, шоколадки та інші калорійні продукти. Щоб перейти на систему інтуїтивного харчування, табу потрібно позбутися.

Щоб схуднути за системою інтуїтивного харчування, потрібно дотримуватись її основних принципів. Їх лише три:

Принцип № 1. Їжте тільки тоді, коли голодні

Зазвичай людина їсть за певним графіком. Наприклад, вранці, в обідню перерву, ввечері. А також за компанію з іншими. Люди схильні наслідувати одне одного. Тож перш ніж приступити до трапези, запитайте себе, чи справді ви цього хочете?

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Принцип № 2. Зупиняйтесь, коли вже наїлися

Хоукс радить скласти для себе 10-бальну шкалу голоду за таким принципом:

Помираю від голоду

Дуже голодний

Голодний

Трішки зголоднів

Не голодний

Ситий

Ситий «по зав’язку»

Об’ївся

В інтуїтивному харчуванні дуже важливо дотримуватися золотої середини: уникати таких станів, як «помираю від голоду» та «ситий «по зав’язку». Дуже голодні люди не дотримуються міри, а це збільшує ризик переїдання.

Щоб зрозуміти, чи наїлись ви, відсуньте тарілку зі стравою та проаналізуйте смак їжі. Якщо вона вже не така смачна, як на початку трапези, ви ситі. Якщо ж потім їсти не перехотілось, то можете доїсти страву.

Принцип № 3. Їжте тільки те, чого вам хочеться, а не те, що є в холодильнику чи швидше за все приготувати

Щоразу перед їжею запитуйте себе, чого хочете, й готуйте, навіть якщо сядете за стіл о 10 вечора.

Коли ви отримуєте насолоду від їжі, а не просто набиваєте нею шлунок, то набагато швидше насичуєтесь необхідними організму речовинами. В результаті ви їсте значно менше, але при цьому отримуєте велику порцію гастрономічного задоволення.

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Якщо ж вам захотілося того, чого нема вдома, подумайте, чим зараз можете це замінити. Подивіться у холодильнику, уявіть, що могли б приготувати з наявних продуктів. Або ж пошукайте в інтернеті, де можна замовити бажану страву.

Також фахівці системи інтуїтивного харчування дають кілька порад. Отже:

Ворог нашої фігури та здоров’я – це одноманітність у їжі. Тому завжди беріть із собою перекуси на вибір. Складіть список улюблених та корисних продуктів. Це можуть бути горішки, сир, яблуко, шоколад тощо. А потім складіть їх у контейнер для їжі та візьміть із собою на роботу, навчання. Так у вас буде вибір, чим перекусити, й ви зможете уникнути переїдання. Їжте часто, але маленькими порціями. Так вас постійно супроводжуватиме відчуття ситості – головного ворога переїдання. Розділяйте їжу на тарілці на смачну частину й ту, що просто треба з’їсти. Ця порада повторює всю філософію інтуїтивного харчування: їжте тільки те, що вам подобається. Концентруйтеся на тих продуктах, які дарують вам приємні відчуття. Навчіться розрізняти, після яких страв ви почуваєтеся бадьоро, енергійно, а після яких з’являється дискомфорт. Наш організм дуже розумний, треба тільки прислухатися до нього. А йому зазвичай хочеться простих корисних продуктів, оскільки з фізіологічного боку їжа – це лише джерело енергії для функціонування. І повноцінно забезпечити нею зможуть тільки здорові продукти.

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Прислухайтесь до порад фахівців системи інтуїтивного харчування і будьте завжди стрункими та здоровими!

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Video: Як їсти все й худнути: поради дієтолога Оксани Герасимчук Як їсти все й худнути? Дієтолог Оксана Герасимчук розкриє секрети системи інтуїтивного харчування, завдяки якій ви зможете їсти все, що подобається, не набираючи при цьому зайву вагу