Hе знаєте, як у домашніх умовах очистити від кіптяви та жиру плиту, решітку від плити та витяжку? Не впадайте у відчай! Майстер на всі руки Тарас Шпіра знає три дієвих засоби, як очистити плиту та витяжку, а також решітку від газової плити. І зробити це можна, практично не докладаючи зусиль!

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Як очистити решітку від плити і витяжку: засіб № 1

Компоненти для приготування засобу:

Господарське мило – 2 шт.

Кальцинована сода – 10 ст. л.

Яблуко – 2 шт.

Застосування:

На електроплитці в каструлю набрати воду, додати половину натертого шматка господарського мила, натерте яблуко та кілька ложок кальцинованої соди. Довести до кипіння. Покласти решітку від плити або витяжки в таз, залити розчином.

Ефект:

Яблучна кислота здатна очищати від іржі, кіптяви та жиру, не пошкоджуючи при цьому поверхню! Кальцинована сода відрізняється від харчової вищим ступенем лужної активності. Харчова сода – слабкий луг, а кальцинована – сильний та ідеально підходить для побутових потреб.

У поєднанні з милом і високою температурою води ці властивості тільки посилюються! У цього засобу є ще один плюс – крім решіток, ним з легкістю можна почистити старі каструлі і сковорідки! Все, що для цього потрібно, – прокип’ятити їх у цьому розчині.



Як очистити ручки від плити: засіб № 2

Компоненти для приготування засобу:

Нашатирно-анісові краплі – 2 пляшки

Вата, ватяні палички – 2 упаковки

Зубна щітка – 1 шт.

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Застосування:

Змочити паличку в краплях і видалити бруд, особливо зручно це робити в куточках і стиках між ручками та плитою. Найстарішу кіптяву, що в’їлася, можна відтерти старою зубною щіткою. Поверхні побільше можна протерти ватою або ватяними дисками.

Ефект:

Нашатир дуже добре розчиняє жир, а анісова олія працює як ароматизатор. Засіб потрібно змивати, на відміну від інших засобів для чищення.

Як очистити газову поверхню і витяжку: засіб № 3

Компоненти для приготування засобу:

Кальцинована сода – 3 ст. л.

Пральний порошок – 0,5 ст. л.

Канцелярський клей – 1 ст. л.

Тепла вода – 1 склянка

Губка – 4 шт.

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Застосування:

У пляшку 0,5 л всипати 3 столові ложки кальцинованої соди, півстолової ложки будь-якого прального порошку, 1 столову ложку канцелярського клею, залити все склянкою теплої води та добре збовтати. Змастити тонким шаром цієї суміші забруднені місця. Залишити на годину, потім змити теплою водою.

Ефект:

Канцелярський клей також називають силікатним – до його складу входить силікат натрію, який використовують виробники пральних порошків. Якщо змішати клей із порошком, то дія посилюється. Разом з сумішшю, завдяки хімічним реакціям з поверхні, зійде і весь бруд без найменших зусиль з вашого боку.



Тепер ви знаєте, як очистити плиту, витяжку та решітку від плити в домашніх умовах. З сьогоднішнього дня ви зможете приготувати засоби, які з легкістю впораються з будь-якими забрудненнями при мінімумі ваших зусиль і витрат. Ваші плита і витяжка заблищать, як новенькі!

Video: Як очистити плиту та витяжку: 3 дієвих засоби Ви не знаєте, як очистити плиту або, як очистити витяжку? Тарас Шпіра підготував 3 дієвих засоби. Він знає, як очистити плиту, витяжку і решітку від плити швидко і просто

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