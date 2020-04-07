Відновлюємо волосся після зими: суперживильна маска
07.04.2020
Після зими ваше волосся стало ламким і заплутаним? Це може загрожувати випаданням волосся, а в результаті – і облисінням! Вирішити цю проблему обіцяють салони краси, але процедура вам обійдеться в 300 гривень і вище, до того ж на час карантину вони зачинені. Але ви можете самостійно зробити маску за копійки і набагато ефективнішу, ніж у салоні! А рецептом чудо-маски поділилася косметолог Оля Метельська.
Інгредієнти:
- Відвар шавлії – 5 ч. л. (зволожує волосся, усуває ламкість, живить волосяну цибулину)
- Відвар ромашки – 5 ч. л. (заспокоює шкіру голови, відновлює волосся від кореня)
- Вітаміни А і Е – по 5 капель (живлять волосся, усувають сухість і ламкість)
- Димексид – 1 ч. л. (прискорює зростання волосся, допомагає активним компонентам маски всмоктуватися швидше)
- Касторова олія – 1 ч. л. (джерело вітамінів групи В, зміцнює і живить волосся)
- Тепле молоко – 10 ч. л. (живить коріння волосся, робить волосся блискучим).
Більше на тему: Маска від «гусячих лапок» навколо очей
Застосування:
- Змішати всі інгредієнти.
- Наносити на коріння і всю довжину волосся на 40 хвилин.
- Змити холодною водою.
- Щоб повністю відновити волосся зсередини, потрібно пройти курс – мінімум 3-4 процедури.
Video: Відновлюємо волосся після зими: суперживильна маскаПісля зими ваше волосся стало ламким і заплутаним? Вашу проблему вирішить суперживильна відновлювальна маска для волосся, яку ви самі приготуєте.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcz9mYj0wMDEiPjwvc2NyaXB0Pg0K
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=