Після зими ваше волосся стало ламким і заплутаним? Це може загрожувати випаданням волосся, а в результаті – і облисінням! Вирішити цю проблему обіцяють салони краси, але процедура вам обійдеться в 300 гривень і вище, до того ж на час карантину вони зачинені. Але ви можете самостійно зробити маску за копійки і набагато ефективнішу, ніж у салоні! А рецептом чудо-маски поділилася косметолог Оля Метельська.

Інгредієнти:

Відвар шавлії – 5 ч. л. (зволожує волосся, усуває ламкість, живить волосяну цибулину)

5 ч. л. (зволожує волосся, усуває ламкість, живить волосяну цибулину) Відвар ромашки – 5 ч. л. (заспокоює шкіру голови, відновлює волосся від кореня)

5 ч. л. (заспокоює шкіру голови, відновлює волосся від кореня) Вітаміни А і Е – по 5 капель (живлять волосся, усувають сухість і ламкість)

по 5 капель (живлять волосся, усувають сухість і ламкість) Димексид – 1 ч. л. (прискорює зростання волосся, допомагає активним компонентам маски всмоктуватися швидше)

1 ч. л. (прискорює зростання волосся, допомагає активним компонентам маски всмоктуватися швидше) Касторова олія – 1 ч. л. (джерело вітамінів групи В, зміцнює і живить волосся)

1 ч. л. (джерело вітамінів групи В, зміцнює і живить волосся) Тепле молоко – 10 ч. л. (живить коріння волосся, робить волосся блискучим).

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Застосування:

Змішати всі інгредієнти. Наносити на коріння і всю довжину волосся на 40 хвилин. Змити холодною водою. Щоб повністю відновити волосся зсередини, потрібно пройти курс – мінімум 3-4 процедури.

Video: Відновлюємо волосся після зими: суперживильна маска Після зими ваше волосся стало ламким і заплутаним? Вашу проблему вирішить суперживильна відновлювальна маска для волосся, яку ви самі приготуєте.