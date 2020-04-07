Багато жінок прагнуть підтягнути руки, зробити їх більш пружними і рельєфними, причому це особливо актуально під час схуднення. Вправи для рук із гантелями ідеально підходять для тренувань в домашніх умовах і дають хороше навантаження на всі групи м’язів. Крім того, гантелі всім доступні за ціною і займають зовсім небагато місця у квартирі. Учасниця «Зважені та щасливі»-4 Ірина Стребкова знає, як зміцнити плечі, біцепси та трицепси. Детальніше про ефективні вправи для схуднення рук – в нашому матеріалі.

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ВПРАВА 1. Розгинання рук у нахилі

Станьте рівно, поставте стопи на ширині плечей, злегка зігніть коліна і відведіть таз назад, трохи нахиливши корпус вперед. Слідкуйте за тим, щоб спина була рівною. Зігніть руки і підійміть їх назад, сильно зсуваючи лопатки і фіксуючи положення ліктів. Виконуйте вправу з гантелями.

ВПРАВА 2. Розгинання рук з-за голови

Станьте рівно, поставте стопи на ширині плечей, підтягніть прес, щоб усунути прогин у попереку. Підніміть руку з пляшкою або гантелею вгору, притисніть лікоть до вуха, зігніть руку за голову і відразу ж розгинайте. Цю вправу можна виконувати як двома руками, так і однією.

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ВПРАВА 3. Розгинання рук від грудей лежачи

Лежачи на спині, підніміть руку з обтяженням вгору, розгорніть лікоть назовні. Згинайте і розгинайте руку, притискаючи вагу до протилежного плеча. Повторити 20 разів.

ВПРАВА 4. Французький жим через голову

Ляжте на спину, підніміть руки з обтяженням вгору і нахиліть їх приблизно на 15 градусів у бік голови. Зігніть руки, торкнувшись вагою потилиці або підлоги, і виконуйте розгинання рук, не змінюючи положення ліктів.

ВПРАВА 5. Зворотні віджимання

Сядьте на підлогу і прийміть упор рук ззаду. Для цього відведіть руки назад на 15–20 см від таза, поставте долоні на підлогу пальцями вперед, зігніть коліна і підніміть таз над підлогою. Згинаючи і розгинаючи руки, виконуйте зворотні віджимання до торкання тазом підлоги, направляйте лікті чітко назад.

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Вже через 14 днів ви побачите колосальні зміни і вирішите проблему обвислих м’язів на руках.

Комплекс не рекомендовано людям з пухлинами і запаленням лімфатичних вузлів під руками. Також якщо є травми спини, краще консультуватися з лікарем.

Video: Вправи для жіночих рук із гантелями: покрокове тренування Вправи для рук із гантелями будуть корисні кожній жінці. Дивіться покрокові вправи для рук із гантелями для жінок, які можна виконувати як в залі, так і в домашніх умовах

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