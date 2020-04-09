З’ясували, що всі улюблені сукні стали замалими? Тренер Ігор Обуховський розповість, як скинути 7 кілограмів за 3 тижні, тренуючись всього по 4 хвилини в день.

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Розминка. Ноги на ширині плечей, руки вздовж тулуба – вихідне положення. Розташувати підборіддя на груди і поступово скручуватися вниз, а потім так само повільно піднятися тулубом вгору, прогинаючи спину, але при цьому зберігаючи ноги прямими.

Стрибки з чергуванням ніг. Ноги на ширині плечей. Підняти руки вгору, одночасно зігнути праву ногу під прямим кутом. Опустити руки і ногу. Повторити, тільки тепер згинати ліву ногу. Другий підхід можна почати з іншої ноги. Виконувати вправу потрібно протягом 20 секунд в швидкому темпі.

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Скручування. Лягти на спину, руки завести за голову, ноги зігнути і поставити ступні на підлогу. Робити максимальну кількість скручувань, відриваючи лопатки від підлоги.

Присід. Ноги на ширині плечей. Присісти, руки в замку на рівні грудей витягнути вперед. Піднятися, відриваючи спочатку ліву ногу від підлоги, руки притиснути до грудей, лікті в сторони, доторкнутися коліном лівої ноги до ліктя лівої руки. Повторити. Тільки тепер проробити це ж з правою ногою і правою рукою.

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Стрибки. Присісти, руки опустити на підлогу, зробити стрибок назад в положення «планка». Віджатися і зробити різкий стрибок вгору.

Відразу після закінчення тренування необхідно з’їсти щось білкове (для відновлення м’язів), наприклад відварну курячу грудку або одне яйце з овочами. А через 2 години зробити наступний основний прийом їжі. Кожну вправу потрібно повторити в 2 підходи, і вже через 3 тижні ви себе просто не впізнаєте!

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Video: Як схуднути на 7 кг за 3 тижні? Ви витратите всього 4 хвилини в день! Хочете дізнатися, як схуднути на 7 кг за 3 тижні? Комплекс вправ від Ігоря Обухівського, який розрахований на 4 хвилини в день, допоможе вам схуднути на 7 кг за 3 тижні або місяць