Ви ж не хочете, щоб ваша дитина закінчила школу згорбленою? А це цілком реально, адже часто діти не стежать за своєю поставою за партою та носять важкі портфелі. Щоб уберегти школярів від цієї біди, ми покликали на допомогу спортсмена В’ячеслава Узелкова.

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Вправа №1

Перша вправа направлена на зміцнення нижньої частини спини (попереку). Стаємо спиною до стіни на відстані 20–30 см від неї, ноги ставимо на ширину тазу, «притискаємо» пупок до попереку. І починаємо рух вниз з розслаблення шиї на видиху. Поступово розслаблюємо спину, округляємо корпус. Впираємося на витягнуті руки і нахиляється. Тепер зробимо кілька кроків руками вперед, як кішки, намагаючись не розгойдуватися тазом з боку в бік, і повертаємося назад в першу позицію. Виконувати вправи потрібно 4–8 разів.

Вправа №2

Наступну вправу потрібно робити лежачи. Лягаємо на спину. Згинаємо ноги в колінах під прямим кутом, ступні при цьому повинні залишитися на підлозі. Прогинаємо поперек, відірвавши його від підлоги, а потім сильно притискаємо його до підлоги. Виконуємо 10 разів. Ця вправа зміцнює середню частину спини та розвиває еластичність міжхребцевих дисків.

Вправа №3

Лежимо на спині та починаємо перекладати коліна з боку в бік, опускаючи їх до підлоги настільки низько, наскільки це зручно. Робимо 10 разів, але якщо вам важко, повторіть вправи три рази. Через два дні починайте поступово збільшувати число повторів до 10 разів. Вправа підходить для розвитку гнучкості хребта. Крім того, вона дозволяє швидко зняти біль у поперековій ділянці.

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Вправа №4

Ця вправу варто виконувати стоячи. Знадобиться шарф. Ви можете використовувати рушник. Сідаємо на стільчик і тримаємо спинку рівно. Закриваємо очі і плавно обома руками, розтягнувши над головою шарф, нахиляється вправо та вліво, як маятник. Вправа добре розслабляє м’язи спини і шиї. Робимо 15–20 разів в кожну сторону.

Вправа №5

Останні вправи теж робимо сидячи. Спину тримаємо прямо, живіт втягнутий. Потім тягнемося вгору то лівою, то правою рукою. Тягнемо руку плавно, без різких ривків. Ця вправа добре розтягує хребет. Повторювати потрібно по 15–20 разів на кожну руку.

Video: Здорова постава з В’ячеславом Узелковим Як вирівняти спину і зберегти правильну поставу, розповів В'ячеслав Узелков. Комплекс вправ для правильної постави - як вирівняти спину, читайте в нашому матеріалі

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