М’ясні пальчики: рецепт покроковий
09.04.2020
Хочете приготувати щось м’ясне, але не бажаєте витрачати багато часу? Пропонуємо вашій увазі м’ясні пальчики, які будуть вам до смаку. Рецепт — у нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 6 шт.
- Сіль та перець за смаком
- Цибуля — 2 шт.
- Сало несолоне — 100 г
- Горіхи волоські — 200 г
- Курага — 100 г
- Сир твердий — 150 г
- Часник — 2 зубчики
- Лавровий лист
- Соняшникова олія
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Спосіб приготування:
- Гострим ножем розрізаємо філе на 3 частини, не дорізаючи до кінця. Маленьке філе також відрізаємо, але воно нам знадобиться для виправлення помилок.
- Відрізаємо маленьке філе для того, щоб “залатати” рулетик, якщо основний шматок розірветься.
- Відіб‘ємо м’ясо. Зручно це зробити за допомогою харчової плівки. Застеляємо нею дошку, кладемо філе, накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо його молотком.
- Кожну заготовку посипаємо сіллю та перцем. Складаємо їх стопкою та накриваємо маринуватися.
- Начинка: дрібно ріжемо цибулю та обсмажуємо. Поки цибуля смажиться, лущимо горіхи, а потім подрібнюємо в блендері.
- Дрібно ріжемо курагу.
- До мяса, аби воно стало соковитим, додаємо сало.
- Змішуємо цибулю, горіхи, сало, сир та перетираємо в ступці. Викладаємо начинку на філе. Згортаємо все рулетиком, закріплюємо зубочистками та обсмажуємо на великому вогні.
Смачного!
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Video: М’ясні пальчики: рецепт покроковийЯк готувати м'ясні пальчики? М'ясні пальчики - рецепт покроковий смачної і швидкої страви.
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