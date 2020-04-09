М’ясні пальчики: рецепт покроковий

Хочете приготувати щось м’ясне, але не бажаєте витрачати багато часу? Пропонуємо вашій увазі м’ясні пальчики, які будуть вам до смаку. Рецепт — у нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Сіль та перець за смаком

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сирний торт без випікання з малиною: рецепт Тетяни Литвинової

Спосіб приготування:

Гострим ножем розрізаємо філе на 3 частини, не дорізаючи до кінця. Маленьке філе також відрізаємо, але воно нам знадобиться для виправлення помилок.

Відрізаємо маленьке філе для того, щоб “залатати” рулетик, якщо основний шматок розірветься.

Відіб ‘ ємо м’ясо. Зручно це зробити за допомогою харчової плівки. Застеляємо нею дошку, кладемо філе, накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо його молотком.

Кожну заготовку посипаємо сіллю та перцем. Складаємо їх стопкою та накриваємо маринуватися.

Начинка: дрібно ріжемо цибулю та обсмажуємо. Поки цибуля смажиться, лущимо горіхи, а потім подрібнюємо в блендері.

Дрібно ріжемо курагу.

До мяса, аби воно стало соковитим, додаємо сало.