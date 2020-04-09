Індійські жінки на весь світ славляться густотою та доглянутістю свого волосся. В чому секрет? Відповідь проста: в рецепті унікальної маски для волосся! Вона активізує ріст ваших локонів і сприяє відновленню пошкоджених кінців. Дізнайтеся рецепт індійської маски для густого волосся в нашому матеріалі!

Більше на тему: Як зміцнити волосся: готуємо засоби в домашніх умовах

Інгредієнти:

Амла (індійський агрус) – 1 ч. л.

1 ч. л. Рицинова олія – 1 ч. л.

1 ч. л. Сухий коріандр – 1 ч. л.

1 ч. л. Сандалова олія – 1 ч. л.

1 ч. л. Сметана 25% – 2 ст. л.

2 ст. л. Фенхель – 1 ч. л.

Більше на тему: Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової

Амла стимулює активний ріст волосся, розкриває нові волосяні фолікули. Рицинова олія надає блиск, зволожує волосся та шкіру голови, захищає від лупи. Сухий коріандр зміцнює волосся. Сандалова олія додає блиску, робить волосся слухняним. Сметана зволожує шкіру голови, активізує корисні речовини інших інгредієнтів. Фенхель живить шкіру голови, волосяні фолікули, має антибактеріальний та протигрибковий ефект.

Приготування індійської маски:

Сметану й рицинову олію трохи підігріти на водяній бані. Додати сандалову олію, амлу, фенхель та коріандр. Ретельно розмішати.

Секрет застосування:

Маску необхідно наносити два або три рази на тиждень на сухе волосся, після чого помити голову теплою водою з шампунем. Після миття волосся потрібно обполоснути прохолодною водою, настояною на рисі. Це нейтралізує агресивну дію хімічних компонентів шампуню. Для приготування рисової води візьміть чашку білої рисової крупи, гарненько промийте її під краном від крохмалю та пилу. Потім залийте водою в емальованому посуді на 15 хвилин і процідіть через марлю.

Більше на тему: Маска для пошкодженого волосся: рецепт Рози Аль-Намрі

Video: Рецепт індійської маски для волосся Секрет краси волосся індійських жінок в рецепті унікальною маски для волосся. Вона активізує ріст ваших локонів і сприяє відновленню кінців. Шукайте рецепт індійської маски для густого волосся в нашому матеріалі

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре