Шоколадний десерт «Захер пана-кота»: рецепт покроково

Якщо поєднати торт «Захер» і пана-коту – вийде дуже смачний десерт. Хочете навчитися готувати найпопулярніший віденський десерт? Читайте наш рецепт.

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Інгредієнти для пана-коти:

Вершки – 200 г

Цукор – 100 г

Желатин – 10 г

Ванільний цукор – 10 г

Інгредієнти для «Захера»:

Яйця – 5 шт.

Борошно – 100 г

Цукор – 50 г

Какао – 20 г

Дрібка солі

Вода – 100 г

Коньяк – 30 г

Шоколад – 100 г

Масло вершкове – 50 г

Ягоди

М’ята

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Спосіб приготування:

Желатин замочити. Вершки поставити на повільний вогонь, прогріти. Постійно помішуючи, вмішати цукор. Зняти з вогню і вмішати желатин. Викласти у форму шаром 2 см. Поставити в холодильник на 30 хвилин. Жовтки відокремити від білків, збити з цукром. Вмішати просіяне борошно і какао. Збити білки з дрібкою солі. У два етапи з’єднати з основою. Викласти на деко. Випікати 20 – 25 хвилин при 180 °С. Приготувати суміш для просочення: у воді розтопити цукор, додати коньяк, випарити. Розтопити шоколад з маслом на паровій бані. Вирізати кружальця з пана-коти і бісквіта. Бісквіт змастити сумішшю для просочення, потім шоколадом. Зібрати десерт, чергуючи шари бісквіта і пана-коти. Полити шоколадом, прикрасити ягодами і м’ятою.

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