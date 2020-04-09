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Шоколадний десерт «Захер пана-кота»: рецепт покроково

09.04.2020

Якщо поєднати торт «Захер» і пана-коту – вийде дуже смачний десерт. Хочете навчитися готувати найпопулярніший віденський десерт? Читайте наш рецепт.

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Інгредієнти для пана-коти:

  • Вершки – 200 г
  • Цукор – 100 г
  • Желатин – 10 г
  • Ванільний цукор – 10 г

Інгредієнти для «Захера»:

  • Яйця – 5 шт.
  • Борошно – 100 г
  • Цукор – 50 г
  • Какао – 20 г
  • Дрібка солі
  • Вода – 100 г
  • Коньяк – 30 г
  • Шоколад – 100 г
  • Масло вершкове – 50 г
  • Ягоди
  • М’ята

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Спосіб приготування:

  1. Желатин замочити. Вершки поставити на повільний вогонь, прогріти. Постійно помішуючи, вмішати цукор.
  2. Зняти з вогню і вмішати желатин. Викласти у форму шаром 2 см. Поставити в холодильник на 30 хвилин.
  3. Жовтки відокремити від білків, збити з цукром. Вмішати просіяне борошно і какао.
  4. Збити білки з дрібкою солі. У два етапи з’єднати з основою. Викласти на деко.
  5. Випікати 2025 хвилин при 180 °С. Приготувати суміш для просочення: у воді розтопити цукор, додати коньяк, випарити.
  6. Розтопити шоколад з маслом на паровій бані. Вирізати кружальця з пана-коти і бісквіта.
  7. Бісквіт змастити сумішшю для просочення, потім шоколадом. Зібрати десерт, чергуючи шари бісквіта і пана-коти. Полити шоколадом, прикрасити ягодами і м’ятою.

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Video: Шоколадний десерт «Захер пана-кота»: рецепт покроково

Шоколадний десерт Захер пана-кота: покроковий рецепт незвичайної шоколадної пана-коти зі Все Буде Добре

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