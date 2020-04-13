На підборах ви – приваблива жінка, а без них – щаслива людина. Багато хто так вважає, але чи правда це? Та як правильно носити підбори? Про те, чи можливо бути одночасно красивою та щасливою, розповіла наша експертка Аніта Луценко.
Підбори носити корисно і шкідливо одночасно. Все залежить від того, яка висота каблука по відношенню до вашої стопи. Якщо висота каблука 2-3 сантиметри, то ваш підйом відчуває навантаження на 22 відсотки більше, ніж коли ви стоїте просто босоніж або ходите в балетках. Якщо висота взуття 6-7 сантиметрів, то навантаження збільшується ще вдвічі. Кісточки на стопі – тендітні і схильні до деформації, а ходьба на підборах – це колосальне навантаження для вашої ноги.
Як правильно носити підбори?
Щоб любительки носити взуття на високих підборах не травмували себе, є певні правила, яких бажано дотримуватися. Для того, щоб визначити, яка висота підборів є для вас оптимальною, необхідно закинути ногу на ногу і повністю розслабити ту, що лежить зверху. Так у стопи виходить природний вигин.
Далі за допомогою паперу і сантиметра потрібно виміряти відстань від подушечок пальців до п’яти. Ця відстань і буде максимальною висотою вашого каблука. Також є другий спосіб дізнатися, які конкретні туфлі або босоніжки вам підходять. Для цього потрібно взути шпильки і просто спробувати піднятися на 2 сантиметри. Якщо спроба виявилася вдалою, то ця пара вам підходить.
Для того, щоб ніжки відпочивали від підборів, бажано їм надавати відпочинок кожні 2 години: ви можете помасажувати стопи або пройтися по пласкій поверхні. Також можна зробити міні-зарядку для стоп: витягніть ноги і натягніть стопи на себе, потім навпаки – відтягніть. Можна також покрутити стопи. Якщо у вас є пляшка води, то ви можете покласти її на підлогу і покатати ногами. Це допомагає розслабитися м’язам, і вони охолоджуються.