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Бургер з печінкою і малиновим соусом

14.04.2020

Яку страву з печінки ви б не готували, ваша дитина навідріз відмовляється її їсти? Можливо, вам допоможе дивовижний рецепт приготування печінки від Марини Шевченко! Вона працювала в дитячому кафе і знає, що підхід можна знайти до будь-якої дитини. Печінкові бургери – це не тільки корисні ласощі для вашого малюка, але і чудова смачна прикраса для столу на Великдень-2020!

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бургери з печінкою 2019

Інгредієнти (на 1 бургер):

  • Печінка – 50 г
  • Яловичина – 50 г
  • Лук – 20 г
  • Вода – 2/3 ст.
  • Молоко – 1/3 ст.
  • Борошно – 1 ст.
  • Дріжджі – 2 ч. л.
  • Цукор – 1.5 ст. л.
  • Сіль – ½ ч. л.
  • Бальзамічний оцет (червоний) – 1/3 ч. л.
  • Бальзамічний оцет (білий) – 1/3 ч. л.
  • Вершки 15% – 1 ст. л.
  • Картопля – 1/3 шт.
  • Морква – 1/3 шт.
  • Масло – 1 ст. л.
  • Малина (свіжоморожена) – 50 г
  • Базилік – 1 гілочка

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Приготування:

Булочки

  1. Замісити тісто з води, борошна, дріжджів, цукру і масла.
  2. Сформувати булочки, залишити тісто на 15 хвилин.
  3. Випікати за температури 180 градусів протягом 20 хвилин.

Котлета

  1. Печінку відварити тричі: два рази на воді і один раз в молоці до готовності.
  2. Подрібнити з м’ясом.
  3. Цибулю подрібнити, додати у фарш.
  4. Додати бальзамічний оцет і вершки, ретельно перемішати.
  5. Сформувати котлети, випікати в духовці за температури 180 градусів протягом 15 хвилин.

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Овочева заправка

  1. Моркву і картоплю нарізати соломкою.
  2. Картоплю проварити 3 хвилини, відкинути на сито.
  3. Моркву обдати окропом, відкинути на сито.
  4. Картоплю і моркву замаринувати в цукрі, олії та солі.

Соус

  1. Малину проварити з цукром і сіллю.
  2. Перетерти через сито.
  3. Додати подрібнене листя базиліка.

Формуємо бургер

  1. Булочку розрізати, змастити соусом.
  2. Далі кладемо в такому порядку – котлета, морква, картопля, друга частина булочки.

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