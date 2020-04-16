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Дієтичний морквяний торт: рецепт Лізи Глінської

16.04.2020

Приготуйте корисний морквяний торт за рецептом Лізи Глінської. Цей смачний десерт багатий на вітаміни, а також не шкодить фігурі, оскільки готується без борошна й цукру. Дізнайтеся, як готувати дієтичний морквяний торт, у нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Морква – 4 шт.
  • Кокосова стружка – ½ ст.
  • Волоський горіх – ½ ст.
  • Родзинки білі – ½ ст.
  • Мед – 3 ст. л.
  • Сир кисломолочний – 200 г
  • Цедра лимона – 1 ч. л.
  • Яйця – 3 шт.
  • Банани – 2 шт.
  • Фініки – 15 шт.
  • Соняшникова олія – 6 ст. л.
  • Вівсяні пластівці – 1 ст.
  • Кориця – ½ ч. л.
  • Мускатний горіх – ½ ч. л.
  • Мелений кардамон – ½ ч. л.

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Приготування:

  1. Яйця збити блендером з подрібненими бананами й фініками до однорідної маси.
  2. Додати пластівці, кардамон, корицю, мускатний горіх. Трохи посолити та все ретельно перемішати.
  3. Додати натерту моркву, кокосову стружку, порубані горіхи й родзинки, вимісити тісто.
  4. Викласти тісто у форму й випікати 40 хвилин при температурі 160 °C.
  5. Для сирної глазурі змішати сир з соком лимона й медом, змастити сумішшю торт і посипати волоськими горіхами. Прикрасити морквою.

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