Дієтичний морквяний торт: рецепт Лізи Глінської
16.04.2020
Приготуйте корисний морквяний торт за рецептом Лізи Глінської. Цей смачний десерт багатий на вітаміни, а також не шкодить фігурі, оскільки готується без борошна й цукру. Дізнайтеся, як готувати дієтичний морквяний торт, у нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- Морква – 4 шт.
- Кокосова стружка – ½ ст.
- Волоський горіх – ½ ст.
- Родзинки білі – ½ ст.
- Мед – 3 ст. л.
- Сир кисломолочний – 200 г
- Цедра лимона – 1 ч. л.
- Яйця – 3 шт.
- Банани – 2 шт.
- Фініки – 15 шт.
- Соняшникова олія – 6 ст. л.
- Вівсяні пластівці – 1 ст.
- Кориця – ½ ч. л.
- Мускатний горіх – ½ ч. л.
- Мелений кардамон – ½ ч. л.
Більше на тему: Дієтичні голубці: рецепт із пшоном і грибами
Приготування:
- Яйця збити блендером з подрібненими бананами й фініками до однорідної маси.
- Додати пластівці, кардамон, корицю, мускатний горіх. Трохи посолити та все ретельно перемішати.
- Додати натерту моркву, кокосову стружку, порубані горіхи й родзинки, вимісити тісто.
- Викласти тісто у форму й випікати 40 хвилин при температурі 160 °C.
- Для сирної глазурі змішати сир з соком лимона й медом, змастити сумішшю торт і посипати волоськими горіхами. Прикрасити морквою.
Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcz9mYj0wMDEiPjwvc2NyaXB0Pg0K
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=