Приготуйте корисний морквяний торт за рецептом Лізи Глінської. Цей смачний десерт багатий на вітаміни, а також не шкодить фігурі, оскільки готується без борошна й цукру. Дізнайтеся, як готувати дієтичний морквяний торт, у нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Морква – 4 шт.

– 4 шт. Кокосова стружка – ½ ст.

– ½ ст. Волоський горіх – ½ ст.

горіх – ½ ст. Родзинки білі – ½ ст.

– ½ ст. Мед – 3 ст. л.

Сир кисломолочний – 200 г

Цедра лимона – 1 ч. л.

Яйця – 3 шт.

Банани – 2 шт.

Фініки – 15 шт.

Соняшникова олія – 6 ст. л.

Вівсяні пластівці – 1 ст.

Кориця – ½ ч. л.

Мускатний горіх – ½ ч. л.

Мелений кардамон – ½ ч. л.

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Приготування:

Яйця збити блендером з подрібненими бананами й фініками до однорідної маси. Додати пластівці , кардамон , корицю , мускатний горіх . Трохи посолити та все ретельно перемішати. Додати натерту моркву , кокосову стружку , порубані горіхи й родзинки , вимісити тісто. Викласти тісто у форму й випікати 40 хвилин при температурі 160 °C . Для сирної глазурі змішати сир з соком лимона й медом , змастити сумішшю торт і посипати волоськими горіхами . Прикрасити морквою .

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