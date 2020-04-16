Дієтолог Світлана Фус розповіла про сучасні відкриття вчених і про те, чим замінити обридлу злакову клітковину для поліпшення травлення. Як використовувати фруктові очистки для схуднення – у нашому матеріалі.

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Відкриття №1

Білі волокна цитрусових покращують метаболізм. Австралійські вчені провели дослідження, в ході якого з’ясувалося, що речовини, які знаходиться в білих волокнах цитрусових – нарингенин і гісперідін, стимулюють вироблення гормону адипонектину, який бере участь у розщепленні жирових клітин і покращує метаболізм. І, як обіцяють вчені, це відкриття допоможе схуднути на 3–4 кг за два тижні!

Добова норма вживання – 10 г, а це 2 чайні ложки. Можна їсти цільними шматочками. Якщо ви боїтеся гіркоти, можна їх висушити, потім подрібнити і додавати до основних страв.

Відкриття № 2

Шкірки граната! Американські вчені стверджують, що шкірка граната допомагає худнути, тому що містить у великих кількостях флавоноїди, які насичують клітини киснем і сприяють активному спалюванню калорій. Як стверджують вчені, завдяки цьому відкриттю можна схуднути на 2,5–3 кілограми за два тижні.

Порада: висушіть шкірки граната, потім подрібніть до порошкоподібного стану. Вживайте по 8 г – 2 ч. л. на день, додаючи у каші, м’ясні страви, салати.

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Відкриття № 3

Шкірка банана пригнічує апетит, дає тривале відчуття ситості. Індійські вчені в ході дослідження довели, що бананова шкірка містить більше харчових волокон, ніж сам банан, тим самим дає тривале почуття ситості і запобігає переїданню.

Також бананова шкірка містить велику кількість поліфенолів і каротиноїдів, які покращують метаболізм. І, як запевняють вчені, цей метод допоможе схуднути на 5 кг за два тижні!

Добова норма – 50–60 г шкірки від середнього банана. Додавайте сушену шкірку до каші.

Перш ніж вживати гранатові і бананові шкірки в їжу, потрібно їх ретельно вимити і вимочити у воді 5–7 хвилин для того, щоб очистити шкірку від можливої хімічної обробки, тому що буває, що її обробляють з метою тривалого зберігання.

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Video: Фруктові очистки для схуднення: поради Світлани Фус Світлана Фус розповіла про метод схуднення за допомогою фруктових очистків - дивіться відео

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