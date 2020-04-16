Сирна паска за рецептом Тетяни Литвинової
16.04.2020
Щороку ви готуєте за тим самим рецептом паски і не знаєте, чим здивувати рідних цього року? Вам підкаже кулінар Тетяна Литвинова! Наш експерт поділилася рецептом ідеального сирної паски – ніжної, повітряної і дуже корисної!
Як приготувати творог вдома
Інгредієнти для домашнього сиру:
- Свіже молоко – 3 л
- Кисле молоко – 3 л
Приготування:
- Свіже молоко вилити в каструлю і довести до кипіння.
- Як тільки молоко починає кипіти, по одній ложці додавати кисле молоко.
- Як тільки сир починає відділятися від молока– зняти з вогню.
- Не перемішуючи, вилити масу на марлю.
- Залишити стікати на 30-40 хвилин.
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Паска «Королівський сирник»
Інгредієнти:
- Сир – 900 г
- Яйця – 6 шт.
- Цукор – 200 г
- Лимон – 1 шт.
- Родзинки – 100 г
- Апельсинова цедра – 100 г
- Ванілін – 5 г
- Крохмаль – 100 г
- Цукрова пудра – 250 г
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Приготування сирної паски:
- Сир перетерти через сито, сухофрукти обваляти в крохмалі.
- Збити жовтки, з’єднати з сиром, додати ванілін, цедру і сухофрукти.
- Окремо збити білки з цукром.
- Поетапно (рухом знизу-вгору) з’єднати білки з сирною масою.
- Випікати 40 хвилин за температури 160° С.
- Білки збити з цукровою пудрою.
- Готову паску прикрасити глазур’ю і ягодами.
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Смачного!
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