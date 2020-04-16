Язики на грилі: рецепт Сергія Калініна
16.04.2020
Не всі люблять субпродукти, але язики на мангалі – це чудовий і недорогий спосіб нагодувати навіть найвибагливіших гурманів. Кулінарний експерт Сергій Калінін приберіг східний рецепт язика на грилі – страва називається гютан. Втім пам’ятайте, що не можна влаштовувати пікніки під час карантину. Готуйте цю страву також у духовці або на електрогрилі.
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Інгредієнти для гютана:
- Свинячі язики – 1,5 кг
- Помідори – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Яблучний оцет – 250 мл
- Розмарин – 1 гілочка
- Сіль, перець – до смаку
Готуємо свинячі язики на мангалі:
- Язики відварити.
- Змішати з дрібно нарізаним помідором і цибулею, яблучним оцтом, розмарином.
- Залишити маринуватися на 10 хвилин.
- Зробити великі надрізи на язиках – вкласти туди нарізаний півкільцями помідор.
- Поставити запікатися на мангал на 10 хвилин.
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Десерт на мангалі від Юлії Бортник
Інгредієнти для десерту:
- Зелене яблуко – 4 шт.
- Пісочне печиво – 100 г
- Цукор – 4 ст. л.
- Вершкове масло – 2 ст. л.
Готуємо десерт з яблука і печива:
- Яблуко нарізати великими кубиками, покришити пісочне печиво.
- Розтопити вершкове масло і змішати зі шматочками яблука та цукром.
- Зверху посипати крихтоми пісочного печива і загорнути у фольгу.
- Поставити запікатися на мангалі 5 хвилин.
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Video: Язики на грилі: рецепт Сергія Калініна
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