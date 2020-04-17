Апельсиновий торт від Тетяни Литвинової – це той рецепт, який вразить усіх членів вашої родини. А також таке частування ідеально підійде для тих, хто завжди стежить за своїм харчуванням і фігурою. Тетяна Литвинова стверджує, що цей апельсиновий торт можна приготувати навіть без яйця, молока і вершкового масла!

Більше на тему: Дієтична піца без тіста від Ольги Вязметинової

Інгредієнти для апельсинового торта:

Банан – 1,5 шт.

Цукор – 0,5 скл.

Апельсиновий сік (фреш) – 370 мл

Рослинна олія – ​​3 ст. л.

Борошно – 3 скл.

Сіль – ¾ ч. л.

Розпушувач – 2 ч. л.

Сода – 2 ч. л.

Мигдаль – 1 скл.

Цедра – 2 апельсинів.

Інгредієнти для начинки:

Банан – 3 шт.

Апельсин – 4 шт.

Курага – 15 шт.

Желатин – 3 ч. л.

Ківі – 3 шт.

Желатин –1 ч. л.

Більше на тему: Рецепт марокканських млинців від Лізи Глінської

Приготування апельсинового торта:

Змішати в блендері банани, цукор, влити апельсиновий фреш і всипати борошно, змішане з сіллю, содою і розпушувачем. Додати подрібнені горіхи і апельсинову цедру. Випікати в духовці, нагрітій до 180 градусів, протягом 30–40 хвилин. Для желе подрібнити в блендері апельсини, банан і курагу. Нагріти набряклий у 0,5 скл. води желатин і влити в апельсиново-бананове пюре. Корж остудити і розрізати на дві частини. Кожну з них залити желе. Поставити в холодильник. Як тільки желе почне схоплюватися, з’єднати коржі та прикрасити їх ківі. Зверху залити апельсиновий пісний торт розчиненим желатином.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре