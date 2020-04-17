Апельсиновий торт від Тані Литвинової
17.04.2020
Апельсиновий торт від Тетяни Литвинової – це той рецепт, який вразить усіх членів вашої родини. А також таке частування ідеально підійде для тих, хто завжди стежить за своїм харчуванням і фігурою. Тетяна Литвинова стверджує, що цей апельсиновий торт можна приготувати навіть без яйця, молока і вершкового масла!
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Інгредієнти для апельсинового торта:
- Банан – 1,5 шт.
- Цукор – 0,5 скл.
- Апельсиновий сік (фреш) – 370 мл
- Рослинна олія – 3 ст. л.
- Борошно – 3 скл.
- Сіль – ¾ ч. л.
- Розпушувач – 2 ч. л.
- Сода – 2 ч. л.
- Мигдаль – 1 скл.
- Цедра – 2 апельсинів.
Інгредієнти для начинки:
- Банан – 3 шт.
- Апельсин – 4 шт.
- Курага – 15 шт.
- Желатин – 3 ч. л.
- Ківі – 3 шт.
- Желатин –1 ч. л.
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Приготування апельсинового торта:
- Змішати в блендері банани, цукор, влити апельсиновий фреш і всипати борошно, змішане з сіллю, содою і розпушувачем.
- Додати подрібнені горіхи і апельсинову цедру. Випікати в духовці, нагрітій до 180 градусів, протягом 30–40 хвилин.
- Для желе подрібнити в блендері апельсини, банан і курагу. Нагріти набряклий у 0,5 скл. води желатин і влити в апельсиново-бананове пюре.
- Корж остудити і розрізати на дві частини. Кожну з них залити желе. Поставити в холодильник. Як тільки желе почне схоплюватися, з’єднати коржі та прикрасити їх ківі. Зверху залити апельсиновий пісний торт розчиненим желатином.
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