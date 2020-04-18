Фісташкова паска від фіналістки «МастерШеф» Ксенії Мансирової
18.04.2020
Хочете вразити гостей надзвичайним смаком паски, а ще щоб подруги просили у вас її рецепт? Зробіть її з фісташками! Як перетворити традиційну пасхальну страву в вишуканий десерт, розповість фіналістка 4 сезону «МастерШеф» Ксенія Мансирова.
Інгредієнти для тіста:
- Яйце – 6 шт.
- Просіяне борошно – 3 ст.
- Олія – для змащування форми
- Маслянка – 1 ст.
- Фісташки очищені – 100 г
- Дріжджі сухі – 1 ст. л.
- Вершки – 2 ст. л.
- Вершки жирністю 20% – півсклянки
- Фініки без кісточок – півсклянки
- Цукор – 2 ст.
- Сіль – щіпка
Інгредієнти для глазурі:
- Фісташки очищені – 100 г
- Пудра цукрова – 2 ст.
- Шпинат морожений – 200 г
- Сіль морська – 0,5 ч. л.
- Лимон (сік і цедра) – 1/4 шт.
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Приготування:
- Дріжджі залити 2 столовими ложками теплих вершків, залишити на 10 хвилин. Маслянку і вершки нагріти до 40 ° С. Всипати борошно, розмішати, дати охолонути.
- Ввести дріжджі, що спінилися і 1 яйце. Замісити тісто, накрити рушником і залишити в теплі на 1,5 години. Решта яйця розділити на білки і жовтки. Жовтки розтерти з половиною цукру. Білки збити з дрібкою солі і цукром, що залишився.
- Тісто, що піднялося обмяти, з’єднати з жовтками. Ввести збиті білки, перемішати. Тісто вимісити, накрити і залишити в теплі ще на годину. Ще раз помяти. Фісташки і фініки дрібно нарубати, перемішати.
- Сформувати з тіста коржі, в центр покласти по жмені фісташок і фініків, згорнути в кулі, розкласти по формах до половини обсягу. Дати піднятися протягом 30 хвилин. Випікати при 180 ° С 25-30 хвилин. Паски вийняти з форми і остудити.
- Для глазурі фісташки, сіль і цедру дрібно потовкти, додати цукор, лимонний сік. Шпинат залити гарячою водою, довести до кипіння, відкинути на сито, протерти і додати до фісташкової маси. Прикрасити паску глазур’ю.
Video: Фісташкова паска від фіналістки «МастерШеф» Ксенії Мансирової
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