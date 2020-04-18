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Як гарно прикрасити паску: техніка «айсінг»

18.04.2020

Як прикрасити паску на Великдень 2020 глазур’ю так, щоб вона не відкололася і не кришилася під ножем, знає народний кондитер Світлана Панасюк. Також майстриня розповість, як техніка айсінг використовується для розпису і створення об’ємних декоративних елементів.

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Більше на тему: Глазур для паски – рецепт

Інгредієнти для глазурі:

  • Цукор – 180 г
  • Желатин – 1 ч. л.
  • Вода – 6 ст. л.
  • Сік шпинату – 6 ст. л.

Приготування глазурі:

  1. Залити 1 ч. л. желатину 2 ст. л. води і дати набрякнути.
  2. У каструльку висипати 180 г цукру і налити зверху 4 ст. л. води, перемішати і поставити на маленький вогонь.
  3. Основу необхідно постійно помішувати, поки цукор повністю не розчиниться. Після цього зняти з вогню, додати розпущений желатин, перемішати й одразу ж у гарячому вигляді збити міксером до білого, поки маса не стане густою і тягучою.
  4. Після того як маса набула необхідної консистенції, покрити нею паску з усіх боків за допомогою лопатки, дуже швидко, поки глазур не застигла (за 3 хвилини).
  5. Ножем, змоченим у гарячій воді, вирівняти поверхню. Залишити застигати на півгодини.

Більше на тему: Глазур для паски, яка не обсипається

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Конкурсна робота Світлани

Інгредієнти для айсінга:

  • Яєчний білок – 1 шт.
  • Лимонний сік – ½ ч. л.
  • Цукрова пудра – 250 г.

Приготування айсінга:

  1. Додати в яєчний білок лимонний сік, перемішати.
  2. Поступово вмішати цукрову пудру, доводячи до потрібної консистенції.
  3. Наносити малюнки безпосередньо на паску за допомогою кондитерського мішка. Вологим пензликом розмити контури.
  4. З айсінга можна зробити фігурки. Для пласких елементів (листочки) нанесіть малюнок на файл для паперів і залиште застигати. Для метеликів також намалюйте їх пласкими на файлі та вкладіть його в книгу, тоді крильця піднімуться. Троянди висаджуйте на пергамент за допомогою кондитерського мішка зі скошеною насадкою.
  5. Приклеюйте застиглі фігурки на паску свіжим айсінгом.

Video: Як гарно прикрасити паску: техніка «айсінг»

Не знаєте, як прикрасити паску? Про техніку айсінг і як красиво прикрасити паску з її допомогою, читайте в матеріалі

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