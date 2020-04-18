Як прикрасити яйця мереживними візерунками за допомогою цукру?
Ви хочете здивувати своїх гостей незвичайними мереживними писанками? Все що вам для цього потрібно – цукор і аркуш паперу! З цим методом впорається навіть трирічна дитина – стверджує вихователька дитячого садка і експерт «Все буде добре» Олена Росинская! А також великодні яйця будуть пофарбовані тільки за допомогою природних барвників!
Натуральне фарбування великодніх яєць
Як зробити жовтий колір великодніх яєць:
- Куркума – 2 ст. л.
- Вода – 1 л
Варити 10 хвилин
Як зробити блакитний колір великодніх яєць:
- Каркаде – 5 ст. л.
- Вода– 0,5 л
Варити 10 хвилин
Як зробити коричневий колір великодніх яєць:
- буряковий фреш
Замочити на 30 хвилин
Як зробити синій колір великодніх яєць:
- Червонокачанна капуста
- Оцет – 2 ст. л.
Капусту залити кип’яченою водою. Додати оцет. Замочити на 30 хвилин
Як зробити зелений колір великодніх яєць:
- листя шпинату
Відварити 30 хвилин шпинат. Після варити у відварі яйця.
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Мереживні візерунки великодніх яєць
Склянку цукрової пудри змішати з водою: 5 до 1, до утворення консистенції густої сметани. Додати трохи крохмалю. Залити в медичний шприць. Малювати візерунки на пофарбованої поверхні, можна скористатися трафаретом. Дати висохнути 10 хвилин.
З порадами нашого писанкового експерта крашанки вийдуть незвичайними і унікальними! Результат вас вразить!