Як позбутися прищів на обличчі? Вам знадобиться зробити лише три речі: приготувати і регулярно використовувати ефективний домашній засіб від прищів, під час лікування навчитися якісно маскувати їх за допомогою декоративної косметики і позбутися плям і рубців після акне, аби шкіра стала рівною і красивою. Читайте в матеріалі рецепти масок, які врятують від прищів, плям і рубців на обличчі.

Маска з аспірином від прищів

Інгредієнти для маски з аспірином від прищів:

2 таблетки аспірину

1 ст.л. йогурта без добавок або сметани

1 ч.л. мінеральної води

Як приготувати маску з аспірином від прищів:

Взяти 2 таблетки аспірину, замотати їх у серветку і подавити так, щоб утворився порошок. У піалочку засипати подрібнений аспірин. Додати натуральний йогурт. Додати ще трохи мінеральної води. Добре перемішати і наносити на чисту шкіру обличчя. Через 10 хвилин змити водою. Маску можна наносити і для профілактики.

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Як позбутися плям та рубців після прищів

Лимон

Видавіть сік лимона і змішайте дві чайних ложки соку з одним білком. Можете точечно нанести на сліди від прищів або ж зробити маску для всього обличчя – вона зможе освітлити тон шкіри. Тримайте маску 10-15 хвилин, потім змийте та нанесіть зволожуючий крем.

Яблучний оцет

Розведіть оцет з водою в пропорції 1:3. Протирайте ним обличчя два рази на день. Вже через тиждень ви зможете побачити результат.

Огірок

Натріть огірок на тертці та помістіть точечно на сліди від прищів. Або можете зробити загальну маску і оздоровити всю шкіру обличчя.

Лід і алое

Видавіть сік алое, змішайте його в пропорції 1:1 з водою. Потім залийте розведений сік алое в форми для льоду. Двічі в день обтирайте обличчя і проблемні місця кубиками льоду з алое.

Як замаскувати прищі

Поширена помилка – це намагатися наносити товстий шар тонального крему або використовувати занадто світлий тон. Якщо прищики горбисті – товстий шар і світлий тон будуть тільки підкреслювати їх величину.

Ідеально підійде крем для проблемної шкіри з матуючим ефектом. Він дбайливо доглядає за шкірою і усуває зайвий блиск. Потім наносимо на обличчя легку тональну основу злегка темніше вашого обличчя (приблизно на 1 тон). Щоб не помилитися з тоном, нанесіть спершу на зап’ястя – тональна основа повинна бути трошки темніше кольору шкіри. Наносимо її пензлем маленькими порціями тільки на ті місця, які потребують корекції. Обов’язково наносьте її при денному світлі або освітленні, яке до нього наближене. На вулиці колір тональної основи може виглядати по-іншому. Після цього використовуємо консилер. Якщо у вас прищики рожеві або червоні, використовуємо зелений консилер. Для прищиків краще вибирати консилер-олівець – сухий, без зайвих масел. У центрі прища ставимо крапку і акуратно розтушовуємо засіб по поверхні навколо. Наносимо рум’яна пісочних або персикових відтінків. Ні в якому разі не рожевого! Інакше вони будуть підкреслювати прищики. А персикові відтінки вважаються універсальними і підходять практично всім. Вибираємо помади світлих, непомітних відтінків і робимо основний акцент на очі.

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