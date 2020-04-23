Кероб — це дерево, з плодів якого виробляють порошок для солодощів. Він за смаком схожий на какао, але дуже солодкий. Порошок корисніший за цукор і дозволяє насолоджуватися смаколиками та слідкувати за своєю фігурою. Як заварити напій із кероба, розповідаємо в покроковому рецепті.

Інгредієнти на дві порції:

0,5 л молока

2 ст. л. кероба

1/4 ч. л. кориці

0,5 ч. л. сухого імбиру

1/4 ч. л. мускатного горіха

1 ч. л. ванілі

Читайте також: Найкращі рецепти для пікніка

Приготування:

Кероб розчиняємо у воді або молоці з розрахунку на 50 мл рідини — 1 ст. л. порошку. Молоко вливаємо тоненькою цівкою, безперервно помішуючи. Розмішуємо до однорідної консистенції. Доводимо напій до кипіння. Коли він починає пінитися, додаємо прянощі та даємо настоятися 5-10 хв.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Video: Дієтичний напій з кероба: корисно та смачно Напій з кероба - дієтична і смачна заміна гарячого шоколаду. Як заварити корисний напій з кероба, розповідаємо у покроковому рецепті