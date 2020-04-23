Соус з ківі до свинини від кулінара Ігоря Місевича
23.04.2020
Свинина та ківі – несумісні продукти? Ігор Місевич, кулінарних справ майстер, вважає, що їхнє поєднання є ідеальним, особливо якщо приготувати шашлик зі свинини під соусом з ківі. Ви будете вражені цим смаковим нововведенням!
Інгредієнти:
- Ківі – 5 шт.
- Цибуля – 2 шт.
- Цукор – 3 ст. л.
- Перець чорний – ½ ч. л.
- Сіль
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Приготування:
- Для соусу з ківі перетерти через сито ківі, змішати з підсмаженою цибулею, додати мед, цукор, сіль, перець за смаком.
- Збити блендером.
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Video: Соус з ківі до свинини від кулінара Ігоря Місевича
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