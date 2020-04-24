Фруктовий смузі для янгольського голосу
24.04.2020
Хочете наситити організм вітамінами й водночас поліпшити роботу своїх голосових зв’язок? Або ж потребуєте відновлення голосу після тривалої простуди? Читайте рецепт фруктового смузі у нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- Виноград без кісточки – 100 г
- Яблука – 200 г
- Мед – 20 мг
- Вода – 40 мг
- Зелений чай – 0,25 г
- Фрукти для прикрашання смузі
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Спосіб приготування:
- Яблука необхідно очистити від шкірки та скласти у блендер. Збиваємо. Додаємо воду.
- Беремо виноград, попередньо очистивши його від кісточок. Тепер додаємо мед і ще трохи збиваємо.
- Додаємо до суміші зелений чай, але не весь одразу, орієнтуємося на консистенцію нашого смузі.
Смачного!
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Video: Фруктовий смузі для янгольського голосу
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