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Фруктовий смузі для янгольського голосу

24.04.2020

Хочете наситити організм вітамінами й водночас поліпшити роботу своїх голосових зв’язок? Або ж потребуєте відновлення голосу після тривалої простуди? Читайте рецепт фруктового смузі у нашому матеріалі.

Інгредієнти:

  • Виноград без кісточки – 100 г
  • Яблука – 200 г
  • Мед – 20 мг
  • Вода – 40 мг
  • Зелений чай – 0,25 г
  • Фрукти для прикрашання смузі

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Спосіб приготування:

  1. Яблука необхідно очистити від шкірки та скласти у блендер. Збиваємо. Додаємо воду.
  2. Беремо виноград, попередньо очистивши його від кісточок. Тепер додаємо мед і ще трохи збиваємо.
  3. Додаємо до суміші зелений чай, але не весь одразу, орієнтуємося на  консистенцію нашого смузі.

Смачного!

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Video: Фруктовий смузі для янгольського голосу

Смузі - смачний і дуже корисний напій з натуральних продуктів. Існує багато способів, як приготувати смузі. Ми пропонуємо спробувати смузі з яблук і винограду за рецептом експертів Все буде добре

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