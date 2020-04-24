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Маринад для шашлику з курки: рецепт покроково

24.04.2020

Ви не любите курячий шашлик, оскільки м’ясо постійно виходить сухим? Це більше не проблема! Кулінарний експерт і ресторатор Микола Тищенко розповів, як приготувати дивовижний горіховий маринад для курячого філе для шашлику! Відтепер шашлик з курячих грудок стане вашою улюбленою стравою на мангалі!

Інгредієнти для курячого шашлику:

  • Філе курки (курячі грудки) – 1 кг
  • Волоські горіхи – 150 г
  • Цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • Олія – 50 мл
  • Часник – півголівки
  • Лимон – ½ шт.
  • Спеції – шафран, кінза, хмелі-сунелі
  • Сіль, перець – до смаку

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Готуємо найсмачніший маринад до шашлику з курки:

  1. Часник розтерти на дрібній тертці, подрібнити цибулю.
  2. Горіхи обсмажити і дрібно потовкти.
  3. Змішати інгредієнти і залити олією, ретельно перемішати.
  4. Додати спеції.

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Готуємо шашлик з курячих грудок:

  1. Філе курки підготувати і нарізати невеликими порційними шматочками.
  2. Натерти куряче філе маринадом, викласти щільно в ємність і залишити на 30 хвилин.
  3. Промариноване філе посолити, приправити перцем, трохи пом’яти руками, щоб воно ввібрало спеції.
  4. Нанизати на шампур і смажити над гарячим вугіллям до готовності. Подавати з овочевим салатом.

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Бонус: рецепт соусу до шашлику

  1. Вам знадобиться: пучок кінзи, базиліка, 300 г  в’ялених помідорів, цибуля, перець чилі, часник, сіль і цукор до смаку.
  2. Збити інгредієнти в блендері до однорідної маси.

Смачного!

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Video: Маринад для шашлику з курки: рецепт покроково

Як приготувати маринад для шашлику з курки? Рецепт найсмачнішого маринаду ви знайдете в нашому матеріалі

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