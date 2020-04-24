Хочете поласувати корисним домашнім печивом із простих інгредієнтів? Пропонуємо вашій увазі класичне вівсяне печиво. Читайте покроковий рецепт у нашому матеріалі.

Інгредієнти:

100 г вершкового масла або маргарина

3/4 ст. цукру

дрібка солі

1 пакетик ванільного цукру

2 курячих яйця

2 ст. вівсяних пластівців

1 ст. л. борошна

2 банана

100 г шоколадних дропсів

150 г цукатів (сухофруктів)

Більше на тему: «Язички горобця»: рецепт покроково

Спосіб приготування:

Блендером збиваємо розм’якшену рослинно-вершкову суміш із цукром. Продовжуючи збивати, додаємо по черзі яйця та домішуємо до однорідної маси. Вівсяні пластівці змішуємо з борошном та додаємо приготовану раніше суміш. Замішуємо тісто. Прогріваємо піч до 180 градусів та викладаємо на деко пергамент для запікання, змащений рослинно-вершковою сумішю. Із нашого тіста робимо кульки розміром із волоський горіх та викладаємо на деко. Злегка розплющуємо кульки та випікаємо 5 хвилин.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Video: Вівсяне печиво з пластівців: рецепт покроково Хочете приготувати вівсяне печиво? Все буде добре ділиться класичним рецептом вівсяного печива з пластівців, яке легко і швидко можна приготувати вдома