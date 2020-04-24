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Вівсяне печиво з пластівців: рецепт покроково

24.04.2020

Хочете поласувати корисним домашнім печивом із простих інгредієнтів? Пропонуємо вашій увазі класичне вівсяне печиво. Читайте покроковий рецепт у нашому матеріалі.

овсяное печенье

Інгредієнти:

  • 100 г вершкового масла або маргарина
  • 3/4 ст. цукру
  • дрібка солі
  • 1 пакетик ванільного цукру
  • 2 курячих яйця
  • 2 ст. вівсяних пластівців
  • 1 ст. л. борошна
  • 2 банана
  • 100 г шоколадних дропсів
  • 150 г цукатів (сухофруктів)

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Спосіб приготування:

  1. Блендером збиваємо розм’якшену рослинно-вершкову суміш із цукром.
  2. Продовжуючи збивати, додаємо по черзі яйця та домішуємо до однорідної маси.
  3. Вівсяні пластівці змішуємо з борошном та додаємо приготовану раніше суміш.
  4. Замішуємо тісто.
  5. Прогріваємо піч до 180 градусів та викладаємо на деко пергамент для запікання, змащений рослинно-вершковою сумішю.
  6. Із нашого тіста робимо кульки розміром із волоський горіх та викладаємо на деко.
  7. Злегка розплющуємо кульки та випікаємо 5 хвилин.

Смачного!

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Video: Вівсяне печиво з пластівців: рецепт покроково

Хочете приготувати вівсяне печиво? Все буде добре ділиться класичним рецептом вівсяного печива з пластівців, яке легко і швидко можна приготувати вдома

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